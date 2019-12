Dos morts i un ferit greu en un tiroteig en una església dels Estats Units

Una persona va morir i una altra va resultar ferida de gravetat en obrir foc en una església a Texas (EUA) un home armat que va ser abatut a trets. Els fets es van produir a la localitat de White Settlement, a l'oest de Dallas, mentre se celebrava un ofici religiós a l'església West Freeway Church of Christ. Portaveus de l'hospital al qual van ser traslladades les víctimes van informar que un dels morts és el presumpte autor dels trets. Mike Tinius, un feligrès que estava a l'església, va explicar al diari The New York Times que l'altra víctima mortal és un guàrdia de seguretat del temple que va respondre als primers trets. «Estava intentant fer el que havia de fer per protegir-nos», va explicar l'home, que va preferir no identificar la víctima.

Les autoritats desconeixen les motivacions de l'autor de l'atac, que va ser abatut per membres de l'equip de seguretat del temple. Macara Trusty, portaveu del MedStar Mobile Healthcare, va assenyalar que una persona va patir una aturada respiratòria mentre era traslladada a l'hospital, però van aconseguir reviure-la abans de ser portada a cirurgia. El governador Greg Abbott va qualificar el fet com un «diabòlic acte de violència». «Els llocs de culte estan destinats a ser sagrats, i estic agraït als que van actuar ràpidament», va afegir.