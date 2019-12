ERC pacta amb el PSOE una consulta sobre els acords presos en una taula de diàleg entre governs

ERC ha pactat amb el PSOE poder celebrar una "consulta" a la ciutadania de Catalunya sobre els acords presos a la taula de diàleg entre governs pactada, segons ha publicat el diari 'Ara' i ha pogut confirmar l'ACN. Segons aquesta informació, aquesta idea s'inclou en el document d'acord de la investidura a què han arribat les delegacions negociadores del PSOE i ERC que, a la vegada, haurà de ser validat –o no- dijous pel Consell Nacional d'ERC. Els republicans van anunciar dilluns al vespre que la sortida democràtica s'ha de trobar a través de la taula de diàleg entre governs, una eina ja negociada amb els socialistes i on hi haurà representants "dels grans consensos" de la societat catalana, i amb la presència dels presidents dels dos executius. És del resultat d'aquesta negociació del que se'n faria una "consulta".