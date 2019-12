Parlament europeu. El suplicatori, un procés que s'allargarà mesos

La situació judicial d'Oriol Junqueras, que el Tribunal Suprem ha d'aclarir a la llum de la doctrina establerta pel TJUE, pot derivar en la tramitació d'un suplicatori perquè l'Eurocambra aixequi la immunitat parlamentària al líder d'ERC. No és un procés automàtic i, de mitjana, triga uns sis mesos. Primer, i segons recull l'article 9 del reglament intern de l'Eurocambra, el Tribunal Suprem hauria de remetre al president del Parlament Europeu, el socialdemòcrata italià David Sassoli, una petició perquè aixequi la immunitat de Junqueras. Sassoli ho comunicarà al ple i ho traslladarà a la comissió d'Assumptes Jurídics, que formularà una recomanació. La decisió final s'ha d'adoptar per majoria simple en una cambra on gaudeixen d'una àmplia majoria dels grups popular, socialdemòcrata i liberal.