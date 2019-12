Sánchez promet al PNB el reconeixement d'Euskadi i Catalunya com a nacions

El PSOE i el PNB van arribar a un acord pel qual els nacionalistes votaran a favor de la investidura de Pedro Sánchez, que preveu impulsar les «modificacions legals necessàries» per al reconeixement de les identitats territorials i trobar una solució al contenciós de Catalunya, així com l'adequació del nou Estatut basc. L'acord inclou l'obligatorietat que el Govern consulti al PNB els projectes de llei que porti al Congrés.

El text, presentat al Congrés per Sánchez i el president del PNB, Andoni Ortuzar, recull a més la voluntat d'ambdues parts de mantenir una «comunicació fluida i constant» amb el Govern basc per evitar la «judicialització de les discrepàncies, que ha de ser substituïda per l'acord polític». També inclou la reivindicació d'Euskadi de procedir el 2020 a la negociació i traspàs a aquesta comunitat de les competències estatutàries pendents.

En l'assumpte de la identitat, l'acord inclou el compromís per impulsar a través del diàleg entre partits i institucions, «les reformes necessàries per adequar l'estructura de l'Estat al reconeixement de les identitats territorials». Es tracta, en definitiva, d'acordar les modificacions legals necessàries per tal de trobar una solució tant al contenciós a Catalunya com a la negociació i acord del nou Estatut d'Euskadi, «tenint en compte els sentiments nacionals de pertinença».

En el text, els socialistes es comprometen a modificar amb l'acord del PNB el contingut dels coneguts com a decrets digitals, que permeten intervenir serveis digitals si amenacen l'ordre públic.