La Xina i els EUA formalitzaran l'acord comercial la setmana vinent

Liu He i Trump es van reunir a l'octubre a la Casa Blanca.

Liu He i Trump es van reunir a l'octubre a la Casa Blanca.

La Xina i els Estats Units formalitzaran la setmana vinent la signatura de la primera fase de l'acord comercial entre els dos països, que va ser anunciat el passat 13 de desembre, per al que una delegació xinesa, liderada pel viceprimer ministre del gegant asiàtic, Liu He, es traslladarà a Washington dissabte. L'assessor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro va assenyalar que el document «probablement serà firmat la setmana que ve», tot afegint que «només estem esperant la traducció».

Anteriorment, el diari xinés South China Morning Post informava que una delegació xinesa, encapçalada per Liu He, viatjarà a Washington dissabte per a formalitzar la primera fase de l'acord comercial entre tots dos països. «Washington va enviar una invitació i Pequín l'ha acceptat», va explicar una font oficial sota condició de romandre a l'anonimat, afegint que es preveu que la delegació xinesa romangui als Estats Units fins a la meitat de la setmana vinent.

La setmana passada, el Ministeri de Comerç del país asiàtic va assegurar que la Xina i els Estats Units estaven realitzant els procediments necessaris, tals com la revisió legal i la correcció de les proves de traducció, per a rubricar l'acord aconseguit en els recents dies.

Per la seva banda, el representant comercial dels Estats Units, Robert Lighthizer, va assenyalar el passat 13 de desembre que la intenció de tots dos països era rubricar la primera fase de l'acord «durant la primera setmana de gener». En aquest sentit, el president nord-americà, Donald Trump, havia expressat abans de les festes nadalenques la seva voluntat de celebrar una cerimònia al més alt nivell al costat del president xinés, Xi Jinping, per a formalitzar el nou acord comercial entre els Estats Units i la Xina.

Les dues majors economies mundials van anunciar el passat 13 de desembre que havien aconseguit un acord inicial per resoldre les seves importants diferències comercials, a més d'altres qüestions com les transferències tecnològiques, serveis financers i la protecció de la propietat intel·lectual.



Els compromisos

Com a part de l'acord, Washington s'havia compromès a retirar els aranzels addicionals imposats a les exportacions xineses, mentre que el gegant asiàtic incrementarà les seves importacions de productes energètics i agrícoles nord-americans.