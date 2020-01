Corea del Nord adverteix que aviat desplegarà «una nova arma estratègica»

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, va assegurar que no veu raó per mantenir la moratòria autoimposada per Pyongyang sobre proves nuclears i de míssils de llarg abast per afavorir el diàleg amb els EUA i va advertir que desplegarà aviat una «nova arma estratègica». En el seu discurs per concloure la cinquena reunió plenària de l'actual Comitè Central de el Partit dels Treballadors, Kim va assegurar que no veu raó per preservar la mesura activada per Pyongyang des de 2018 sobre aquest tipus de proves d'armes de destrucció massiva davant el que considera una falta de propostes per part de Washington.

Les paraules del líder nord-coreà, pronunciades en la quarta i última sessió del plenari celebrada dimarts i reproduïdes ahir per l'agència estatal KCNA, suposen un important cop per a les difícils negociacions sobre desnuclearització del país asiàtic.

No obstant això, el mariscal nord-coreà, que aquest any va optar per no pronunciar un discurs de Cap d'Any a canvi que la propaganda divulgués la seva al·locució a l'assemblea, no va tancar completament la porta al diàleg en afirmar que Pyongyang potenciarà la seva capacitat nuclear depenent de la «futura actitud dels EUA» cap al seu país.

Kim va assenyalar que Washington ha respost a la moratòria del règim amb exercicis militars duts a terme conjuntament amb Seül i amb noves sancions. «Sota aquestes condicions, ja no hi ha fonament per mantenir aquest compromís unilateral», va afegir.