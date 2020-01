Detingut un nen de 14 anys per presumptament matar un home després d'una baralla la nit de Nadal

La Guàrdia Civil ha detingut un nen de 14 anys per la seva presumpta implicació en la mort d'un home en una barriada de Carlet (València) durant una baralla a la matinada de Nadal, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'institut armat.

Inicialment va ser arrestat el seu pare per l'homicidi, encara que el menor va confessar el crim després que aquest fos empresonat, segons publica aquest dijous 'Las Provincias'. La baralla es va iniciar per la mort d'un gos, perquè la víctima acusava a aquest nen i a altres d'haver acabat amb la vida de l'animal, com relata aquest diari.

La detenció del menor, per la seva presumpta implicació en un delicte d'homicidi, i la seva posada a disposició de la Fiscalia de Menors es va produir el dia de Cap d'Any, una setmana després dels fets, segons fonts de la Guàrdia Civil.

La Guàrdia Civil va confirmar el passat 26 de desembre la detenció d'un home en relació amb la baralla que va acabar amb la mort i que es va iniciar a la tarda de Nadal perquè la víctima hauria amenaçat a el menor.

En la discussió, la víctima va arribar a clavar una arma blanca a l'ull a el pare de el menor detingut, que va ingressar a l'Hospital de La Ribera, a Alzira (València), tot i que no va perdre l'ull. Ara s'ha conegut que el menor va ser el que presumptament va provocar la mort.