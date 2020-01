ERC decideix avui si facilita la investidura de Sánchez entre pressions de JxCat

Pedro Sánchez ha començat l'any amb la vista posada en la reunió de Consell Nacional d'ERC d'avui, que haurà de decidir entre pressions creuades si facilita amb l'abstenció la seva investidura en la votació definitiva fixada per al 7 de gener, després de la festivitat de Reis. L'abstenció compta amb l'aval de l'executiva de el partit republicà, després de l'acord amb el PSOE sobre una taula de diàleg entre governs per afrontar el «conflicte polític» a Catalunya, però la qüestiona part de l'independentisme, amb l'expresident Carles Puigdemont al capdavant, amb l'acusació que suposa la ruptura de la unitat d'acció.

Aquests recels es van fer més patents dimarts en anunciar-se les dates del ple d'investidura i conèixer-se, a través d'ERC, que l'acord amb el PSOE recull que les decisions que surtin de la taula de negociació entre el Govern i la Generalitat se sotmetran a una consulta de la ciutadania de Catalunya perquè les avali o les rebutgi.

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, es va desvincular de l'acord amb una dura crítica: «És anar a una cita a cegues (...) No sabem si en aquesta taula de negociació hi ha censura prèvia, si hi ha temes que han estat vetats. No sabem si és un tema de negociació o de salvació per a poder fer aquesta investidura (...) No confiem en les promeses buides ni en els brindis al sol».

A Borràs es va unir el president de la Generalitat, Quim Torra, que va convocar per a avui el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, per dir-li que el que pacti amb el PSOE no ha d'implicar l'Executiu català. Darrere de Borràs i Torra sempre hi ha l'allargada ombra de Puigdemont, pendent -ara des del Parlament Europeu, encara que amb acreditació provisional- de l'horitzó electoral de Catalunya amb la «prerrogativa» de poder avançar els comicis i la temptació estratègica de promoure una altra candidatura independentista de distracció per restar suports a ERC.

Al costat de Puigdemont s'alinea l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que també s'ha afanyat a pressionar Esquerra amb l'avís del «risc d'una segona Transició», que, segons el seu parer, «tancaria el cicle de l'oportunitat de la independència».

La reclamació de la Cambra

Per part seva, la Cambra de Comerç de Barcelona va reclamar que si es dona suport a la investidura de Pedro Sánchez «s'asseguri el dèficit acumulat en infraestructures». A més, va demanar que l'acord «incorpori el reconeixement al dret a l'autodeterminació i l'alliberament dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats». La Cambra calcula que el dèficit d'infraestructures a Catalunya és proper als 45.000 milions d'euros acumulats (mesurat en estoc de capital d'inversió) i per això va exigir que s'investeixi un president de Govern central «només si el candidat reconeix i adopta el compromís de solucionar aquest dèficit, si cal prioritzant els propers anys les inversions de Catalunya en detriment de la resta de l'Estat».

Paral·lelament, el president càntabre i líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, no garanteix el vot a favor de la investidura per part del diputat regionalista, José María Mazón, si el pacte de PSOE i ERC implica «acords bilaterals» entre el Govern central i la Generalitat per a un referèndum.

L'exlíder d'UPyD i antiga dirigent socialista Rosa Díez va acusar en un tuit els militants del PSOE de callar «com els alemanys davant l'extermini», que «fingien no olorar ni veure el fum que sortia dels camps».

El líder del PPC, Alejandro Fernández, veu «molt difícil» que el PSOE «sobrevisqui a Pedro Sánchez» perquè s'ha allunyat del tarannà conciliador que elva fer un partit d'Estat, i va augurar que també el PSC patirà les conseqüències d'aliar-se amb ERC i caurà en properes eleccions.