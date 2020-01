Els manifestants es retiren de l'ambaixada dels EUA a Bagdad

Seguidors i membres de l'agrupació armada iraquiana Multitud Popular, integrada principalment per xiïtes, es van retirar de l'qmbaixada dels Estats Units a Bagdad després d'haver-la assaltat el dia anterior i haver provocat una escalada de tensió entre l'Iraq i el seu aliat nord-americà. Els manifestants van començar a abandonar les rodalies de la legació diplomàtica després que la Multitud Popular demanés als seus acòlits que es retiressin «per respecte a la decisió de Govern iraquià, que així ho va ordenar i per preservar el prestigi de l'Estat». Els pocs manifestants que quedaven a darrera hora del dia davant de l'Ambaixada van desmuntar les tendes de campanya que van aixecar dimarts, quan van amenaçar amb romandre en aquest lloc de forma indefinida per protestar pels atacs que els EUA van llançar diumenge contra posicions de les milícies a l'oest de l'Iraq.