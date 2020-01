Ábalos: «Una consulta no és un referèndum d'autodeterminació»

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest divendres que la consulta acordada entre socialistes i republicans a Catalunya sobre els acords que s'assoleixin en la taula bilateral de governs "no és un referèndum d'autodeterminació", ni cap res relacionat amb la independència.

En roda de premsa al terme de l'Executiva Federal que ha ratificat l'acord amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez, Ábalos ha descartat implicar en aquesta consulta tot el territori espanyol perquè són "temes d'interès que afecten l'àmbit de la comunitat i no han de ser votats pels altres".

El responsable socialista ha admès que aquest supòsit es pugui debatre a la taula entre governs, però ha deixat clar que això "no vol dir acceptar-ho. La nostra posició és prou coneguda, no hi ha res fora de la Constitució".

Ábalos, que ha mostrat la seva confiança que la taula bilateral entre governs finalment "tingui èxit" malgrat que no s'han resolt els temes a abordar, també ha remarcat que "la política no pot ser una cotilla".

"Les realitats polítiques es van construint, per treure qualsevol mesura es necessiten treure majories i el parlamentarisme va estar present en tot moment", ha precisat.

Ábalos ha insistit que la bilateralitat forma part de l'ordenament jurídic i totes les comunitats autònomes desenvolupen aquest terme. "Una altra cosa és que no s'hagi practicat", ha afegit.

El també ministre en funcions ha recordat que tant el Govern d'Espanya com el de la Generalitat conformen part de l'Estat "i no és cap anormalitat" que aquestes relacions es donin.

En la mateixa línia, el responsable socialista ha insistit que encara no s'han plantejat els temes que s'abordaran a la taula de governs i ha criticat els que han llançat "la propaganda" de dir que es parlarà d'un referèndum d'autodeterminació.

Ábalos ha subratllat que l'objectiu del Govern central és donar "curs" a la situació d'"enquistament" del conflicte català, a l'absència d'iniciatives polítiques i del fet d'haver "traslladat el conflicte al poder judicial".

També ha volgut deixar clar que no és un pacte de govern i que, en definitiva, es tracta de desbloquejar la situació actual perquè la legislatura comenci a caminar "i se superi el bloqueig intencionat d'altres forces polítiques" .