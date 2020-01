ERC facilitarà que Pedro Sánchez sigui investit en la segona votació

ERC facilitarà la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, després que el seu Consell Nacional acordés, per una «àmplia majoria» del 96,5% dels vots (196 afirmatius, quatre en blanc i 3 negatius), que l'acord aconseguit pels negociadors republicans i del PSOE és suficient per abstenir-se. Així ho va anunciar el coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, al final de la reunió d'aquest òrgan a Barcelona.

El vicepresident de la Generalitat va elogiar l'acord assolit amb el PSOE, que estableix que es crearà, en un termini màxim de quinze dies després de la formació de l'Executiu, una taula de negociació entre governs, els acords de la qual se sotmetran a una consulta ciutadana a Catalunya. «Val la pena iniciar aquest camí. Val la pena que la bandera del diàleg i la negociació sigui un dels principals estendards dels que volem la independència de Catalunya», va destacar.



L'Hora H: Demà a les nou

El debat per a la investidura de Sánchez com a president de Govern començarà demà a les nou del matí amb la intervenció del líder del PSOE. La presidenta de Congrés, Meritxell Batet, que dimarts passat ja va anunciar les dates del debat, va comunicar l'hora d'inici poc després que es conegués la decisió del Consell Nacional d'ERC.

La presidenta del Congrés no va aclarir quan tindrà lloc la primera votació el diumenge. Si no surt investit a la primera, per al que Sánchez necessita majoria absoluta, hi haurà una segona votació dimarts, dia 7, en què només necessitaria més sís que nos.

L'acord establert entre el PSOE i ERC conté només dos punts i diverses frases clau, com el reconeixement d'un «conflicte polític que s'ha de resoldre per la via política». En aquest sentit, el pacte també estableix que «les mesures en què es materialitzin els acords seran sotmeses en el seu cas a validació democràtica a través de consulta a la ciutadania de Catalunya, d'acord amb els mecanismes previstos o que es puguin preveure en el marc de el sistema juridicopolític».

Les reaccions al pacte no es van fer esperar, i el president de PP, Pablo Casado, va afirmar sobre el mateix que «liquida la sobirania nacional amb la consulta independentista, la igualtat entre espanyols amb la taula de governs bilateral i la legalitat en parlar de superar la judicialització d'un fals conflicte polític».



L'intent d'Arrimadas

Paral·lelament, la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, va anunciar una ronda de trucades amb els mandataris autonòmics socialistes perquè facin «recapacitar» Sánchez, després de recordar-los que l'ara líder de PSOE va haver de dimitir fa tres anys després que els barons li impedissin negociar amb els independentistes. La majoria dels barons socialistes va respondre que, més que trucar-los per demanar-los que evitin que l'acord d'investidura depengui d'ERC, els deu diputats de la formació taronja haurien de votar a favor del líder del PSOE.



Torra renya Aragonès

En tot cas, la decisió del Consell Nacional d'ERC pot suposar que se li obri un front de conflicte important a Catalunya. Així, al matí, el president de la Generalitat, Quim Torra, va deixar clar a Aragonès que el Govern català no assumeix com a tal el pacte entre Esquerra i el PSOE per a la investidura i que qualsevol negociació ha de conduir a una «votació clara» sobre la independència. Torra es va reunir amb el vicepresident català per abordar els efectes sobre el Govern que pogui tenir el pacte entre ERC i el PSOE per facilitar la investidura, que ha aixecat polseguera entre els dos socis de l'executiu, ja que JxCat manté el seu «no» al líder del PSOE.