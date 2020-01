Sánchez vol situar Calvo a Administració Territorial per negociar amb Catalunya

Amb la investidura solucionada, Pedro Sánchez encara ara la formació del Govern. Encara que previsiblement hi haurà una vicepresidència i quatre ministeris per a Podem i pesos pesants de l'executiu que repetiran, falten moviments. Segons El Confidencial, Carmen Calvo podria perdre Igualtat però seguiria com a vicepresidenta i, per compensar, assumiria presumiblement Administració Territorial, cartera sense ministre des que Meritxell Batet va passar a ser presidenta del Congrés i que comportaria bona part de la negociació amb Catalunya. A més, la favorita per ser portaveu és María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, que substituiria Isabel Celaá en una de les àrees crítiques de l'executiu. A la pràctica, Calvo ja havia desplaçat Batet en la negociació amb el Govern català per a la reunió de Pedralbes gràcies a la seva relació amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Calvo i Iván Redondo seguiran com a persones més properes a Sánchez en una nova legislatura en què la gestió del Govern es complica.