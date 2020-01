Tres detinguts per violar tres germanes nord-americanes la nit de Cap d'Any a Múrcia

La Policia Nacional va detenir tres joves acusats de les violacions denunciades per tres germanes nord-americanes la nit de Cap d'Any al domicili d'elles al barri murcià de Santa Eulalia. Els arrestats, de nacionalitat afganesa, estudien a la ciutat formació professional, tenen entre 20 i 25 anys i van passar la nit al calabós de la comissaria, ja que no se'ls prendrà declaració fins a avui. Mentrestant, es continua amb la investigació rastrejant les imatges de les càmeres de seguretat de la zona on hi havia el bar de copes en què les noies, de 18, 20 i 23 anys, celebraven el cap d'any després de fer amistat amb ells, i el trajecte fins a la casa. Els agents també busquen testimonis que poguessin haver-los vist durant la nit al bar o a altres parts de la ciutat per poder aclarir els fets.

En presentar les denúncies, es va activar el protocol que les va portar a passar un reconeixement mèdic abans de prestar declaració davant els agents de la unitat policial d'incidències de la comissaria de San Andrés, que va passar el cas ahir al matí a l'especialitzada en atenció a la família i a la dona.

El secretari tercer de la Mesa de Congrés, Javier Sánchez Serna, diputat de Podem per Múrcia, va assegurar a Twitter que «fa uns dies alguns es burlaven de les dones que sortien als carrers de Múrcia a cridar 'El violador ets tu'. Avui no diran res. Cal una acció de govern decidida per deixar clar que només sí és sí».



Brutal agressió a Almeria

En un altre ordre de coses, la Policia Nacional ha obert una investigació per aclarir la brutal agressió i intent de violació a una jove que va ser trobada inconscient als porxos d'un bloc d'habitatges d'Almeria capital. La víctima, que roman ingressada a l'UCI de l'Hospital Universitari de Torrecárdenas en estat de coma, va ser trobada cap a tres quarts de nou del matí de dimecres després que un testimoni alertés el 112 que s'havia produït un presumpte robatori amb violència.

Quan els agents es van presentar al lloc van comprovar que la jove presentava greus ferides i que havia perdut la consciència, de manera que van requerir als sanitaris del 061 per a la seva evacuació urgent un centre sanitari. Un cop atesa pels facultatius a Urgències de l'Hospital Universitari de Torrecárdenas, aquests van activar el protocol per una possible agressió sexual i van informar a la Policia Nacional, que ha obert una investigació per intentar identificar l'autor o autors de l'atac. La policia judicial encara no ha pogut entrevistar-se amb la víctima a causa de que està en coma, mentre els esforços se centren ara a poder localitzar el testimoni que va donar avís a emergències.