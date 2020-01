Un atac ordenat per Trump mata un poderós militar iranià a l'Iraq

El president nord-americà, Donald Trump, va ordenar un atac en què van morir a Bagdad el vicepresident de les milícies xiïtes iraquianes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, i Qasem Soleimani, comandant de la Força Quds dels Guardians de la Revolució de l'Iran. El mandatari va aprovar dijous al matí l'operació amb avions no tripulats. Trump va assegurar que «l'Iran mai ha guanyat una guerra, però mai ha perdut una negociació».

Segons el Pentàgon, Soleimani desenvolupava «plans per atacar els diplomàtics i membres del servei nord-americà a l'Iraq i a tota la regió». El Pentàgon va responsabilitzar Soleimani i la Força Quds de «la mort de centenars de nord-americans i de membres del servei de la coalició, i de les ferides de milers més».

«Els Estats Units continuaran adoptant totes les mesures necessàries per protegir la nostra gent i els nostres interessos arreu del món», va explicar, tot afegint que aquest cop «tenia com a objectiu dissuadir futurs plans d'atacs iranians». El general Soleimani era l'encarregat de les operacions fora de l'Iran dels Guardians de la Revolució i ha estat present sobre el terreny a Síria i a l'Iraq supervisant les milícies avalades per Teheran a ambdós països àrabs.

La mort del poderós comandant de la Força Quds ha generat preocupació i un temor generalitzat a una major escalada de la tensió de conseqüències difícils de predir a la convulsa zona del Pròxim Orient Mitjà. «El món no pot permetre una altra guerra al Golf Pèrsic», va alertar el secretari general de l'ONU, António Guterres, que va defensar una reducció de la tensió a la zona i va considerar que «aquest és un moment en què els líders del món han d'exercir la màxima contenció».

Enmig de les promeses del líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, i el dirigent de el grup xiïta libanès Hezbol·là, Hassan Nasral·là, que hi haurà venjança per la mort de Soleimani i les amenaces d'una «resposta ràpida i directa» dels rebels hutíes del Iemen contra els Estats Units, la comunitat internacional comparteix en línies generals la seva preocupació pel que ha passat i les seves eventuals conseqüències.

Així, els presidents de França, Emmanuel Macron, i Rússia, Vladímir Putin, van alertar que l'acció dels Estats Units «pot agreujar seriosament la situació» al Pròxim Orient. Prèviament, Moscou havia anat un pas més enllà, en qualificar l'atac de «pas aventurer que conduirà a un augment de la tensió a tota la regió», i de «curt de mires» i amb «conseqüències molt negatives per a tot el sistema de seguretat internacional l'assassinat» del general iranià, que, va recordar, va ordenar combatre l'Estat Islàmic (EI) molt abans que Washington creés la coalició internacional contra el terrorisme gihadista.



Els EUA enviaran més soldats

En tot cas, el Govern dels EUA enviarà milers de soldats al Pròxim Orient. La xifra de militars que seran enviats a la regió podria estar entre els 3.000 i els 3.500, segons CNN i NBC, que van fer referència a fonts militars i de defensa.

Paral·lelament, l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, va assegurar que s'ha coordinat amb els comandaments de la policia per «estar molt vigilants» i protegir localitzacions claus de la ciutat, «davant de qualsevol intent de l'Iran i els seus aliats terroristes d'adoptar represàlies contra els Estats Units».