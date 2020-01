Les decisions de la JEC contra Torra i Junqueras amenacen la investidura

Només un canvi de postura de darrera hora d'ERC després de les decisions de la Junta Electoral Central d'ahir podria evitar que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, sigui investit dimarts en segona votació, ja que el Bloc Nacionalista Gallec votarà sí després d'arribar a un acord amb el PSOE. D'aquesta forma, tot sembla indicar que Sánchez tindrà dimarts que ve, quan se celebrarà la segona votació -en la primera, prevista per a demà, seria necessària una majoria absoluta que no té-, més vots a favor que en contra i serà elegit per majoria simple, però el secretari general del PSOE no podrà iniciar avui el debat d'investidura plenament tranquil, ja que les decisions de la Junta Electoral Central d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, i retirar la immunitat al líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, podrien provocar canvis en la decisió d'ERC d'abstenir-se per facilitar la seva investidura. Els republicans han convocat per a avui mateix una reunió urgent de la seva executiva per valorar la resposta a l'actuació de la JEC. Ahir, l'exdiputat Joan Tardà, afirmava a Twitter, en referència a les decisions de la JEC i a les reaccions que van suscitar, que «no aconseguiran rebentar la investidura».

En tot cas, Sánchez se sotmet des al tercer debat d'investidura en poc més de tres anys, els dos primers fallits, ja que en cap d'aquestes dues ocasions, al març de 2016 i el juliol passat, va aconseguir la majoria al Congrés per ser president. Paradoxalment i malgrat no haver sortit victoriós fins ara en cap debat d'investidura, Sánchez és president de Govern des de juny de 2018 gràcies al fet que és també el primer cap de l'executiu que ha arribat al Palau de la Moncloa gràcies a una moció de censura. No obstant això i llevat de gran sorpresa d'última hora, tot indica que el secretari general del PSOE sí sortirà victoriós en aquesta tercera ocasió gràcies al seu acord amb Unides Podem, el PNB i altres partits, i l'abstenció anunciada per ERC. Sánchez és el setè candidat que se sotmet a una investidura en democràcia després d'Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy.

El president de Govern en funcions defensarà avui en la seva intervenció en el debat d'investidura al Congrés el seu compromís amb «el diàleg i l'entesa d'una Espanya unida i diversa». Aquest serà un dels aspectes en què Sánchez posarà l'accent durant el seu discurs en la primera jornada de la sessió d'investidura, van informar fonts socialistes. Després de set mesos de govern en funcions, el líder del PSOE reivindicarà «l'Espanya que avança davant de l'Espanya del bloqueig», la dels que «construeixen i volen avançar davant dels que volen bloquejar-ho tot». Sánchez remarcarà que els senyals d'identitat del govern de coalició de PSOE i Unides Podem seran «la justícia social, la defensa dels serveis públics, la llibertat i cohesió i el diàleg territorial».

Sánchez haurà d'afrontar també les crítiques de dirigents del seu propi partit al pacte d'investidura amb ERC. Així, el president d'Aragó, Javier Lambán, es va comprometre a «complir i fer complir» la Constitució, una norma que ha donat «els millors anys» de la història del país i que no es pot «llançar a les escombraries com si fos tan fàcilment prescindible». En aquest sentit, va advertir que no admetrà «de cap manera» que altres autonomies rebin tractes de privilegi, perquè «si això passa fefaentment» i es fa realitat, «Aragó utilitzarà totes les armes de la Constitució i de l'Estatut per impedir-ho», va sentenciar. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va exigir que la bilateralitat entre l'Estat i Catalunya també es desenvolupi amb les altres comunitats.