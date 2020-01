En directe · Sánchez: «No es trencarà Espanya ni la Constitució, el que es trencarà és el bloqueig»

El debat d'investidura més convuls dels últims anys ha començat aquest dissabte condicionat pels acords adoptats per la Junta Electoral Central, a favor d'inhabilitar a Quim Torra i de rebutjar l'acta d'eurodiputat d'Oriol Junqueras. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se sotmet al seu tercer debat d'investidura en poc més de tres anys.



Segueix en viu totes les notícies, imatges i vídeos d'aquest debat d'investidura:





09.16 h

Sánchez: "No es trencarà Espanya ni la Constitució, sinó el bloqueig al govern elegit pels espanyols"

09.10 h

El PP demana que es llegeixi l'acord PSOE-ERC abans d'iniciar la sessió d'investidura

09.05 h

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha obert aquest dissabte el debat de la seva investidura al Congrés dels Diputats defensant l'acord amb ERC: "No es trencarà Espanya ni la Constitució, sinó el bloqueig al govern elegit pels democràticament pels espanyols", ha sentenciat en resposta a les crítiques que ha rebut per part de les formacions de la dreta i del "bloqueig" que al seu entendre han fet PP i Cs. Sánchez, que prèviament ha estat aplaudit pel seu grup i pel de Podem (amb tots els diputats drets) quan ha pujat a la tribuna, ha afirmat que aquesta investidura s'obre "un nou temps a Espanya on tots estem cridats a participar". El president espanyol, que ha agraït el suport a la ciutadania, també ha definit el PSOE com un partit "que no defalleix" i que ha encarat "totes les situacions amb ànim de superació". "El PSOE és com acredita la seva història un partit espanyol format per compatriotes" que "contribueix a millorar la vida de la nostra societat". Per això ha demanat a les forces de la dreta "respecte" perquè "el respecte a la pluralitat és el mecanisme essencial de la democràcia".La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha demanat a la presidència de la cambra baixa que llegeixi l'acord entre el PSOE i ERC per facilitar la investidura abans de l'inici de la sessió d'aquest dissabte. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha rebutjat la petició i ha argumentat que el document ja és conegut perquè ja es va fer públic. Els diputats del PP han protestat per la decisió de Batet. A banda, abans de començar la sessió d'investidura, el diputat de JxCat Jaume Alonso Cuevillas ha pres possessió del càrrec amb una fórmula en la qual ha mencionat la defensa dels drets fonamentals, interromput per les queixes de PP, Cs i Vox. Batet ha acceptat la fórmula d'acatament la qual cosa ha generat malestar entre la bancada on seuen les dretes.Comença el debat d'investidura de Pedro Sánchez.