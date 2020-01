Les germanes estatunidenques van ser violades en dos pisos de Múrcia

Les agressions sexuals comeses per Cap d'Any a tres germanes nord-americanes es van consumar a llocs diferents. En concret, una de les víctimes va anar al seu domicili en companyia d'un dels arrestats; mentre que les altres dues van anar a l'habitatge dels detinguts, ambdós a Múrcia. Els arrestats són estudiants, de nacionalitat afganesa i amb edats compreses entre els 20 i els 28 anys, i dos d'ells tenen concedit asil polític. Cursen, pel que sembla, algun mòdul d'FP en algun institut.

Pel que fa a les víctimes, s'ha pogut conèixer que una d'elles es trobava a Múrcia cursant estudis que concloïen a finals de 2019 i les seves dues germanes es van desplaçar per visitar uns dies la ciutat. Les tres tenien previst, abans de tornar als EUA, realitzar un viatge per Europa, de manera que, després de declarar en seu policial, actualment es troben a Viena. No obstant això, el Cos Nacional de Policia manté contacte amb l'Ambaixada nord-americana per traslladar-li la informació sobre el cas i poder contactar amb elles si fos necessari.

La denúncia d'aquestes tres noies es va presentar al Cap d'Any en seu policial, en la qual es manifestava que van ser agredides sexualment a dos pisos diferents, a Múrcia capital. Després dels fets, les tres van ser sotmeses a un examen forense i s'està a l'espera que l'Institut de Medicina Legal comuniqui els resultats a la Policia Nacional, que va prendre declaració als tres detinguts. Una vegada que s'incoïn els procediments, els arrestats passaran a disposició judicial, previsiblement avui.Els agents analitzen ara les xarxes socials i les càmeres de vigilància existents en les zones pròximes als domicilis, tant de les noies com dels presumptes autors dels fets.