Un home de 43 anys mor de matinada en rebre una punyalada al cor a Getafe

Un home de 43 anys va morir durant la matinada d'ahir després de ser apunyalat al cor i agredit en un carrer de Getafe en el primer homicidi d'aquest nou any a la Comunitat de Madrid. Els fets es van produir cap a dos quarts de cinc de la matinada. Minuts després. una parella de vianants va trucar als serveis d'emergència perquè es van trobar un home ferit a terra. En arribar, els policies van intentar reanimar-lo sense èxit. Els sanitaris del Summa-112 també el van assistir, però només van poder confirmar la mort de l'home.

El Grup VI d'Homicidis de la Prefectura Provincial s'ha fet càrrec de la investigació del crim, mentre que el Grup de Delictes Violents de la Policia Científica es va desplaçar al lloc per recollir proves i testimonis del que va passar. Al cadàver li serà practicada l'autòpsia per conèixer més detalls del crim. De moment, no hi ha detinguts.