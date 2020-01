Multitudinària manifestació a Madrid en «defensa de la unitat d'Espanya»

Milers de persones, 15.000 segons fonts policials, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid "pel futur d'Espanya unida" i en defensa de la Constitució, convocats per un grup de joves a través de les xarxes socials.

Diversos centenars de manifestants s'han dirigit des de la plaça de Colón fins a les proximitats del Congrés dels Diputats, on se celebra la sessió d'investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, per a protestar contra l'acord entre PSOE i ERC, i han llançat consignes com "Amb terroristes no es negocia".

La marxa havia estat convocada a través del compte de Twitter @porlasociedad" sota el lema "Pel futur d'Espanya".