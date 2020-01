Casado portarà Sánchez als tribunals si no actua perquè Torra deixi de ser president

El líder de PP, Pablo Casado, va carregar durament contra el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, per voler configurar «un Govern contra l'Estat» i va garantir que la seva formació s'oposarà a aquesta «operació d'enderrocament constitucional». De fet, no va descartar la via judicial quan va amenaçar de portar el socialista als tribunals si no actua perquè Quim Torra deixi de ser president de la Generalitat com ha decidit la Junta Electoral Central (JEC).

«Ara només importa Espanya i Espanya no es rendirà», va proclamar Casado en un discurs contra Sánchez a la sessió d'investidura. El líder del PP també va cridar els constitucionalistes a unir-se per frenar els plans de Sánchez després del seu pacte amb els independentistes. Després de qualificar de «govern de malson» el gabinet que vol conformar Sánchez, va avisar-lo que aquest Executiu serà el seu «epitafi polític» perquè el seu pacte amb ERC «trenca la sobirania nacional» en «acceptar una consulta d'autodeterminació». «És vostè una mentida amb potes. És un president fake», va proclamar, recordant les promeses que va fer en campanya electoral i denunciant les seves «mentides».

Casado va afirmar que Torra ja ha dit que «no pensa reconèixer» la decisió de la JEC que l'inhabilita. Davant d'aquest «desacatament», va preguntar a Sánchez si permetrà que hi hagi un president autonòmic en «oberta rebel·lia enfront de l'Estat». «Si Torra no cessa del seu càrrec, hauria d'iniciar el requeriment de compliment de la seva obligació constitucional i, si no l'acata, hauria d'activar immediatament l'article 155 de la Constitució», va demandar, per avisar Sánchez que si no fa aquest pas podria incórrer en prevaricació.



Els discursos de Vox i Cs

El president de Vox, Santiago Abascal, va començar el seu discurs reclamant la detenció de Torra després de ser inhabilitat per la JEC i reaccionar com «un rebel i sediciós». «Ha decidit arriar la bandera, convocar il·legítimament un ple (del Parlament català) i ha dit que no es dona per destituït, en declaració de clara rebel·lió. Ha de ser detingut, però a Espanya no hi ha llei per les necessitats de la investidura del senyor Sánchez», va dir Abascal. També va advertir que portarà als tribunals els que traeixin la «sobirania» del poble espanyol. «L'hi puc prometre i l'hi prometo», va dir Abascal per finalitzar la seva intervenció, citant el famós discurs de president Adolfo Suárez.

D'altra banda, la portaveu de Cs Inés Arrimadas va acusar Sánchez «d'humiliar-se» davant d'ERC pel fet de no haver rebatut les afirmacions del portaveu dels republicans, Gabriel Rufián. Segons Arrimadas, l'acord PSOE-ERC per facilitar la investidura és una «infàmia» i va instar els diputats socialistes a saltar-se la disciplina de vot per impedir-la. Va demanar «valentia» als diputats socialistes i va remarcar que «un càrrec públic mai justifica tanta humiliació».