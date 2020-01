En directe · La intervenció de Bildu, rebuda amb crits d'«assassins i terroristes»

Aquest diumenge, el ple del debat d'investidura es reprèn aquest diumenge amb les darreres intervencions. Després d'aquestes, es procedirà a la votació, que es fa per crida i cada diputat es posa dempeus per proclamar el seu vot. Des de la Presidència del Congrés es calcula que aquesta primera votació tingui lloc a migdia, encara que tot dependrà del temps que dediqui el candidat a debatre amb els portaveus que intervindran diumenge.



09.44 h

La intervenció de Bildu, rebuda amb crits d'«assassins i terroristes»

09.36 h

El sociòleg Manuel Castells serà ministre d'Universitats

09.25 h

PP, Cs i Vox atien l'expectativa d'un 'tamayazo' per fer fracassar la investidura de Sánchez

09.21 h

PSOE i JxCat acorden reunir-se per "parlar" després de la investidura de Sánchez

La intervenció de la portaveu parlamentària d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha estat rebuda aquest diumenge en el Ple d'investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, amb crits d'"assassins" o "terroristes". Pràcticament des que ha pujat a la tribuna, des de la bancada de la dreta, on es troben situats el PP, Vox i Ciutadans, s'ha començat a interrompre a la dirigent de Bildu. La primera vegada quan estava criticant el discurs del Rei després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017.Pedro Sánchez va conformant el seu nou govern, preparant així el consell de ministres que caminarà si, com està previst, dimarts és investit president d'Espanya. En ser un govern de coalició, però, no tots els noms els escull d'entre els socialistes. En l'equació entren també les propostes de Podem i els comuns. I entre ells, s'ha colat el nom d'un català. Segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar l'ACN, el sociòleg Manuel Castells serà el nou ministre d'Universitats, cartera que ara ocupa l'astronauta Pedro Duque. La proposta de Castells la va posar a sobre la taula l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha arribat a bon port després de les darreres reunions mantingudes al respecte.PP, Cs i Vox han atiat aquest diumenge l'expectativa que algun dels diputats del PSOE o d'alguna de les formacins que li donen suport acabi canviant el sentit del seu vot o no es presenti a la votació i faci fracassar la investidura de Pedro Sánchez, que a hores d'ara comptaria només amb dos vots de diferència, 167 a 165. És el que es coneix com un 'tamayazo', en referència al transfuguisme de dos diputats del PSOE a la Comunitat de Madrid (Eduardo Tamayo i Maria Teresa Sáez) que el 2003 van impedir la investidura de Rafael Simancas.La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha explicat aquest diumenge que s'ha emplaçat a reunir-se per "parlar" amb el president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez. En una entrevista al 'Via Lliure' de RAC1, Borràs ha confirmat que les dues parts han acordat reunir-se perquè socialistes i JxCat "han de parlar". Borràs ha defensat dialogar per trobar "solucions" perquè quan es coneixen els posicionaments de cada partit, "és més fàcil trobar punts d'acord". La portaveu ha defensat conversar per trobar una "solució al conflicte" perquè l'Estat manté la "via repressiva". "Quan deixem les paraules i passem als fets, serà la manera de començar a avançar", ha subratllat.