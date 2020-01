ERC avisa Sánchez que si no crea la taula de diàleg no hi haurà legislatura

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va advertir al candidat socialista a la presidència, Pedro Sánchez, que si no compleix amb la creació de la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat pactada a l'acord per a la seva investidura tampoc hi haurà legislatura. En la seva intervenció a la sessió d'investidura, va situar aquesta condició com a mesura per fer que «el PSOE compleixi» i, després de puntualitzar que seria «molt clar en aquest punt», va repetir fins a tres vegades que «si no hi ha taula no hi ha legislatura». Rufián va recordar que ERC ja ha fet «abans» això, que suposaria donar per trencat l'acord per a la investidura, i va insistir que «pot tornar a fer-ho» perquè si la creació d'aquesta taula no es compleix «no s'estarà estafant un partit, sinó el poble de Catalunya».



ERC no canvia de postura

Paral·lelament, l'executiva d'ERC va decidir mantenir la seva abstenció per facilitar la investidura del candidat socialistavdesprés de les decisions de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar el president català, Quim Torra, i impedir que l'exvicepresident català Oriol Junqueras sigui eurodiputat. «L'aposta per la via política davant les clavegueres de l'Estat, l'aposta per la negociació, la taula i la consulta no desapareixerà per la pressió a última hora de PP, Cs i Vox», va advertir el dirigent republicà Pere Aragonès, que va acusar aquests partits de no acceptar els resultats electorals, «ni a Catalunya ni a l'Estat».

Per part seva, la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés, Laura Borràs, va denunciar el «cop d'estat» que, segons la seva opinió, ha fet la Junta Electoral Central contra el president de la Generalitat i va expressar els seus dubtes sobre la voluntat de diàleg que pot tenir respecte Catalunya un Pedro Sánchez amb «mil cares». Durant el debat d'investidura, Borràs va agrair a Sánchez el canvi de «to» i de «tarannà», però li va retreure que en el seu discurs no esmentés els «presos polítics» i que tampoc critiqués les decisions de la JEC sobre Torra i sobre Junqueras.



El PNB ofereix col·laboració

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va oferir una «col·laboració lleial i sincera» a Sánchez, a qui va demanar que actuï amb «la gosadia suficient per avançar portes que encara no s'han explorat» i que tingui «audàcia i temprança» en l'exercici del seu càrrec. Esteban va defensart el suport del seu partit a Sánchez des del convenciment que era l'única opció per sortir de la «provisionalitat institucional», encara que assumint que es tracta d'una «aliança complicada». Però, segons el portaveu del PNB, la coalició PSOE-Unides Podem compta amb l'avantatge que haurà de treballar amb fórmules noves, cosa que li permetrà afrontar nous reptes i buscar «solucions als problemes ajornats».