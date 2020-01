La diputada que no va votar a la investidura explica la seva absència: "Tinc càncer"

La diputada al Congrés d'En Comú Podem Aina Vidal ha revelat aquest dilluns que no va assistir a la votació de la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, perquè pateix un "càncer, estrany i agressiu" i que "trigarà una temporada en tornar". A través d'un comunicat difós en el seu compte de Twitter, Vidal ha garantit, però, que a la segona volta de la investidura prevista per aquest dimarts hi assistirà perquè "per res del món es perdria una sessió que serà molt més que una votació". "Estic forta, sóc forta, i l'únic desig que tinc al cap és que em deixin lluitar-lo. Vull guanyar-ho", ha manifestat. La votació de diumenge va comptar amb 166 vots afirmatius, 165 negatius i 18 abstencions. Van exercir el vot 349 diputats, excepte la diputada catalana que no era present a l'hemicicle.





Avui no he pogut anar a al Congrés a votar. Són dies de nervis i jo i la meva família hem cregut important explicar el perquè.



Salut i lluita ??? pic.twitter.com/9oQqOw8O6c — Aina Vidal Sáez (@AinaVS) January 5, 2020

, perquè pensa "lluitar" la malaltia fins "guanyar-la", i també en el polític. "Tindrem un nou govern progressista que entre molts reptes tindrà el de tornar a invertir en ciència i investigació", ha dit, "perquè la ciència és vida i la vida necessita recursos".A més, considera que el govern espanyol que surti de la votació de dimarts al Congrés "tindrà la responsabilitat d'estar a l'alçada d'una societat feminista, ecologista i que brama per recuperar justícia social, un govern que posi la vida al centre".ha assegurat sentir-se "en bones mans", ja que confia en el personal de la salut pública, que no dubta que faran "tot el que podran, com per qualsevol altre".