erc insta la JEC a no executar la decisió sobre Junqueras

? ERC va enviar un escrit a la Junta Electoral Central on li demanava que no executi la resolució que retira la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras perquè, com va avançar al comunicat, té la intenció d'interposar un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Suprem. Segons la formació, amb la decisió de la JEC feta pública divendres es «vulneren» els drets fonamentals i polítics d'Oriol unqueras. La candidatura sota la qual es va presentar el líder d'ERC al Parlament Europeu, Ara Repúbliques, també va informar que sol·licitarà al tribunal la mesura cautelaríssima de suspensió de la resolució de la Junta Electoral Central.