Iraq aprova una moció per expulsar les tropes dels EUA i els seus aliats

La cambra de Representants del Parlament iraquià va aprovar ahir una moció que exigeix l'expulsió de les forces militars nord-americanes de l'Iraq, segons va informar l'agència de notícies iraquiana NINA. En concret, la moció, que inclou la signatura de 170 diputats xiïtes, exigeix al Govern l'anul·lació de l'acord de Coalició Internacional per Combatre Estat Islàmic amb l'argument que el grup gihadista ha estat derrotat a l'Iraq i, per tant, la presència de tropes estrangeres ja no és necessària. Així mateix insta el Govern a «posar fi a totes les activitats de qualsevol força estrangera a la seva terra i evitar que l'espai aeri del país es faci servir amb qualsevol finalitat» relacionada. Per últim, emplaça el Govern al fet que presenti una denúncia contra els Estats Units al Consell de Seguretat de l'ONU per la «perillosa violació de la sobirania i la seguretat de l'Iraq» en l'atac que va suposar la mort del general iranià Qasem Soleimani.

Per altra banda, el Govern iranià va anunciar el final de les restriccions sobre la producció i enriquiment d'urani pactades en l'acord nuclear signat el 2015, en un nou i pràcticament definitiu allunyament dels seus compromisos amb el pacte, accelerat en aquesta ocasió com a represàlia per la mort de Solemaini. El Consell de Seguretat Nacional va afirmar que «el programa nuclear elimina totes les restriccions de la seva producció d'urani, incloent el percentatge d'enriquiment».