En llibertat els detinguts per agredir sexualment tres germanes a Múrcia

La titular del jutjat d'Instrucció número 9 de Múrcia va decretar llibertat provisional sense fiança per als tres joves afganesos que van ser detinguts com a presumptes autors d'agressions sexuals a tres germanes nord-americanes per Cap d'Any a Múrcia. La jutgessa ha establert com a mesures cautelars la compareixença setmanal al jutjat dels tres acusats, la retirada del seu passaport i la prohibició d'aproximar-se a les joves, totes elles sol·licitades per la Fiscalia.

Els tres afganesos van ser traslladats el matí de dissabte en vehicles de la Policia Nacional des de dues comissaries de la ciutat de Múrcia fins a la Ciutat de la Justícia, on s'ubiquen els jutjats de guàrdia. Les germanes van sortir dissabte d'Espanya rumb a Viena (Àustria), on es van trobar amb la resta de la seva família i des d'on tenien intenció de tornar als Estats Units.

La suposada agressió sexual a les tres germanes es va produir a dos domicilis diferents, un a la plaça de la Candelera de Múrcia, en el qual residia la menor d'elles en la seva estada com a estudiant, i un altre a l'habitatge dels tres ciutadans afganesos arrestats.



Asil polític

Dos dels tres detinguts tenien concedit recentment l'asil polític a Espanya i un d'ells estudia Formació Professional a Múrcia, sense que cap d'ells compti amb antecedents penals, i la seva situació és regular a Espanya, atès que compten amb permís de residència.