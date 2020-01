Puigdemont i Comín recullen les acreditacions definitives d'eurodiputats

Carles Puigdemont i Toni Comín han recollit aquest dilluns al migdia les acreditacions definitives que els reconeixen com a eurodiputats de ple dret. Poques hores després que el Parlament europeu emetés una comunicació interna on es cita la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras i que informa que al proper plenari del 13 de gener prendrà nota de la condició de membres de la cambra dels tres afectats, Puigdemont i Comín han anat al Parlament europeu per tenir l'acreditació definitiva. De fet, el 20 de desembre ja van assistir-hi per recollir-ne una de provisional. "Missió complerta", ha tuitejat l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. En la nota l'Eurocambra els reconeix la condició d'eurodiputats amb efectes retroactius des del 2 de juliol, data de constitució del nou Parlament europeu.