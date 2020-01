Sánchez afronta la reelecció més crispada en la segona votació

El Congrés dels Diputats va rebutjar, tal com estava previst, la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, que no va aconseguir la majoria absoluta necessària per ser investit en primera votació. Sánchez va obtenir 166 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions, per sota dels 176 vots afirmatius que es requerien perquè el Congrés el designés president de Govern. El candidat del PSOE va sumar un vot menys dels previstos inicialment a causa de l'absència per malaltia de la diputada del grup d'Unides Podem Aina Vidal, encara que no va influir en el resultat. Fonts del seu partit van assegurar que la diputada no havia tingut temps per sol·licitar el vot telemàtic, tot i que van garantir que participarà demà en la votació definitiva.

Ahir van votar «sí» PSOE, Unides Podem, PNB, Més País, Compromís, NC, Terol Existeix i BNG; van votar en contra el PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro i CC, mentre que ERC i Bildu es van abstenir. L'article 171 de la Constitució estableix que si el candidat no obté la majoria absoluta en primera votació es procedirà a una nova passades 48 hores per a la qual ja només és necessària majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra per ser investit. En aplicació d'aquest precepte, la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, va convocar una nova sessió per a demà a les dotze del matí, de manera que la votació no es farà abans de tres quarts d'una, 48 hores després de la primera.

Abans de procedir a aquesta votació i segons estableix la Constitució, Sánchez podrà intervenir per un temps màxim de deu minuts i els grups parlamentaris per cinc minuts cadascun per fixar la seva posició. Excepte sorpresa majúscula, la votació de demà sumarà 167 «sís» davant de 165 «nos» i 18 abstencions, de manera que Pedro Sánchez serà investit.

Una vegada que el Congrés atorgui la confiança al candidat, la presidenta del Congrés ho comunicarà al Rei, als efectes del seu nomenament oficial com a president de Govern.

En aquest sentit, la direcció del PSOE i del grup parlamentari al Congrés va demanar als diputats socialistes –inclosos els del PSC– que passin la nit d'avui, dia de Reis, a Madrid. Així, pretenen que tots els diputats estiguin sense falta prop del Congrés ja la nit abans del dia que s'ha de produir la segona i decisiva votació per investir Sánchez com a president del Govern. Fonts socialistes van assegurar que és «habitual» fer aquest tipus de recomanacions quan les votacions es preveuen ajustades, i van confirmar que el missatge de la direcció apel·la a evitar problemes a les carreteres, trens i avions en aquells que tinguessin pensat arribar al matí de demà, poc abans de l'inici del ple al Congrés. El cert, però, és que la instrucció arriba just quan Cs i PP estan fent crides a un «tamayazo» dirigides a diputats socialistes perquè trenquin la disciplina de vot o no acudeixin a la votació, evitant així que es pugui crear el govern de coalició.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, espera que Sánchez pugui ser investit demà president de Govern si no hi ha «cap tamayazo», quelcom que no va descartar. «De la dreta ens ho esperem tot», va assenyalar Rufián. D'aquesta manera, al·ludia a allò succeït quan es donava per feta la investidura del socialista Rafael Simancas com a president de la Comunitat de Madrid i, en la sessió constitutiva de l'Assemblea autonòmica celebrada uns dies abans, es va trobar amb la baixa de dos dels seus diputats que van acabar frustrant la seva elecció.



Els propers passos

Si com és previsible Pedro Sánchez és investit demà president del Govern, el nou executiu de coalició podria celebrar divendres el seu primer Consell de Ministres. A Moncloa calculen que Sánchez prometerà el càrrec davant el Rei dimecres, i a partir d'aquí el cap de l'executiu –que ja no estarà en funcions– podrà nomenar el seu gabinet. Els membres del nou Executiu podrien jurar o prometre els seus càrrecs dijous. El futur Govern de coalició confia a presentar aviat l'avantprojecte de pressupostos de 2020 per «plasmar» com més aviat millor el seu programa econòmic.