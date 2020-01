Actrius famoses silencien Harvey Weinstein a les portes del tribunal que el jutja

Les actrius Rosanna Arquette i Rose McGowan es van abraçar a les portes del tribunal de Nova York on ahir va començar el judici contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusat d'abusos sexuals. Al costat d'un grup de dones, van mostrar el seu desig que Weinstein sigui declarat culpable. Vestides de vermell i al costat d'altres activistes i víctimes d'abusos com la periodista Lauren Sivan o les també actrius Louise Godbold, Dominique Huett, Sarah Ann Masse i Paula Williams, no van voler perdre's la primera sessió del procés, al qual Weinstein va arribar amb un caminador com a conseqüència d'una recent operació d'esquena. «S'ha acabat el temps de l'assetjament sexual als llocs de treball. S'ha acabat el temps d'acusar les supervivents. S'ha acabat el temps de les disculpes buides sense conseqüències», va assegurar Arquette davant diverses desenes de periodistes.