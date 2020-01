En directe · Sánchez recorda que «o coalició progressista o més bloqueig»

El Ple del Congrés dels Diputats es reuneix aquest dimarts per procedir a la segona votació del candidat socialista a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez, després de no haver aconseguit el diumenge la majoria necessària en el primer intent.



Amb el resultat de la votació del diumenge -166 enfront de 165- Sánchez ja sortiria investit president. Això sí, sempre que no hi hagi imprevistos d'última hora.





12.30 h

Sánchez recorda que "o coalició progressista o més bloqueig"

12.13 h

Colau veu l'indult com la manera ''més ràpida i efectiva'' per desjudicialitzar la política

12.00 h

11.35 h

Iceta veu "inacceptable" que hi hagi pressions a diputats socialistes per tombar la investidura de Sánchez

11.25 h

Álvarez de Toledo assegura que l'oposició "és molt més Estat" que el futur govern espanyol

10.39 h

Rufián, sobre la investidura: "Independentment de fílies i fòbies t'ha de sonar bé que tanta gent diferent es posi d'acord"

10.32 h

El PSOE anirà als tribunals per les "amenaces i coaccions" a diputats per intentar tombar la investidura de Sánchez

10.23 h

Borràs creu que el "gran pacte" entre ERC i PSOE és una "taula despullada de bones intencions"

09.29 h

Pujol diu que la proposta d'Iñarritu per evitar un 'tamayazo' i investir Sánchez està "ben trobada"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és partidària d'indultar els presos independentistes com la manera més ''ràpida i efectiva'' de poder desjudicialitzar la política. En una entrevista a Rac1, Colau s'ha mostrat a favor d'aquesta mesura perquè considera que la interlocució política no es pot fer ''des de la presó''. Tot i que entendre que alguns líders independentistes no la demanin ''proactivament'' veu l'indult com una de les vies ''més factibles'' i ''en mans del govern'' perquè els qui estan a la presó ''i no haurien de ser'hi'', surtin tan aviat com sigui possible. Per Colau, més enllà de ''maximalismes'' cal buscar la forma ''més realista, pragmàtica, efectiva i ràpida'' per acabar amb aquesta situació.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és partidària d'indultar els presos independentistes com la manera més ''ràpida i efectiva'' de poder desjudicialitzar la política. En una entrevista a Rac1, Colau s'ha mostrat a favor d'aquesta mesura perquè considera que la interlocució política no es pot fer ''des de la presó''. Tot i que entendre que alguns líders independentistes no la demanin ''proactivament'' veu l'indult com una de les vies ''més factibles'' i ''en mans del govern'' perquè els qui estan a la presó ''i no haurien de ser'hi'', surtin tan aviat com sigui possible. Per Colau, més enllà de ''maximalismes'' cal buscar la forma ''més realista, pragmàtica, efectiva i ràpida'' per acabar amb aquesta situació.Comença la segona votació del debat d'investidura de Pedro Sánchez.El líder del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que és "inacceptable" que s'estigui pressionant diputats socialistes per intentar tombar la investidura de Pedro Sánchez. En declaracions al Congrés aquest dimarts, Iceta ha dit que els "excessos d'aquests dies" són "del tot indecents" i ha explicat que, per això, ha volgut començar la jornada visitant el monument als advocats laboralistes d'Atocha, que van ser assassinats l'any 1977 per un grup d'ultradretans. El PSOE ja ha anunciat accions legals per les "amenaces" que han rebut diputats per intentar que trenqui la disciplina de vot del partit.La portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, ha assegurat que, "en aquest moment processal, és molt més Estat l'oposició que el govern" espanyol. "Estarem a l'altura d'aquest importantíssim paper", ha afirmat aquest dimarts en declaracions als mitjans. En una entrevista a Cadena Cope, la portaveu dels populars ha mantingut que s'està "forjant un govern contra l'Estat" i ha assegurat que en lloc d'una coalició progressista, es tracta d'una "coalició ultra", en referència implícita a l'acord entre PSOE i Unidas Podemos. "Estan intentant inventar una amenaça franquista quotidiana per intentar justificar els pactes amb els vertaders feixistes i colpistes, que són els seus aliats polítics", ha afegit.El líder d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha valorat positivament la investidura de Pedro Sánchez i la posterior formació de govern, que previsiblement tindrà llum verda aquest dimarts, i ha assegurat que "ha d'agradar". "Independentment de la bandera, de les fílies i fòbies, t'ha de sonar bé que gent tan diferent es posi d'acord", ha considerat. En una entrevista a 'Los Desayunos de TVE', Rufián ha valorat el reconeixement del Parlament europeu a Oriol Junqueras com a eurodiputat i ha avisat que el seu empresonament "cada dia s'assembla més a un segrest". "Serà molt difícil d'explicar això en un futur", ha dit el líder d'ERC, que ha titllat de "barbaritat jurídica" l'actitud de l'Estat.El PSOE anirà als tribunals per les "amenaces i coaccions" que han rebut diputats socialistes per intentar tombar la investidura de Pedro Sánchez. Ho ha anunciat la portaveu dels socialistes al Congrés, Adriana Lastra, a través de Twitter. "Acudirem als tribunals a defensar la democràcia", ha piulat, per fer front a les "amenaces i coaccions, difamacions i calumnies". "Avui votarem amb molt orgull el govern progressista", ha assegurat. La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha denunciat que han estat "assenyalats amb nom i cognom" i ha mostrat "inquietud" pel "comportament de l'oposició". En una entrevista a RNE aquest dimarts al matí, Calvo ha explicat que han rebut "amenaces clares" i diu que "algunes acabaran a la justícia".La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha opinat que el "gran pacte" entre ERC i PSOE és realment una "taula despullada de bones intencions". En declaracions a SER Catalunya aquest dimarts al matí, l'exconsellera ha afegit que JxCat ha estat "respectuosa" amb els republicans durant les negociacions amb els socialistes, però ha criticat l'acord i ha afegit que "els Reis [Mags] ja van passar ahir". Borràs també ha preguntat a ERC com exigiran la mesa de diàleg bilateral al PSOE un cop ja s'hagi investit el seu candidat, Pedro Sánchez.El portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha dit que la proposta del diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu per evitar un 'tamayazo' i investir el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, està "ben trobada". En declaracions a Ràdio 4 aquest dimarts al matí, Pujol ha defensat el pla "anti transfuguisme" que va posar damunt la taula el diputat basc, davant un eventual "sabotatge de les dretes" a la investidura del líder socialista. Això sí, sense concretar si JxCat hauria de canviar el seu 'no'. Pujol creu que Sánchez ha de poder ser president del govern espanyol si rep prou suports, durant la votació d'aquest dimarts al migdia, on el cap de files del PSOE serà president si rep més vots a favor que en contra.