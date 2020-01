Guaidó, president del Parlament veneçolà en una reelecció paral·lela

El líder opositor Juan Guaidó va ser reelegit president del Parlament de Veneçuela durant una sessió paral·lela i improvisada de la cambra, celebrada a la seu d'un diari, en què només van participar els diputats contraris a Nicolás Maduro i de la qual no va formar part la bancada chavista. Per Guaidó, a qui gairebé 60 països reconeixen com a president interí, van votar 100 legisladors de l'oposició, inclosos els membres de la fracció 16 de juliol, contraris al president Nicolás Maduro, però també crítics habitualment amb el líder de l'oposició.

Guaidó va anunciar que anirà avui a l'Assemblea Nacional per intentar començar l'any legislatiu amb normalitat, després que diumenge les forces de l'ordre prohibissin la seva entrada a la cambra. «No és el Parlament el que està en joc, és el país, és la república», va assegurar.

Per part seva, Luis Parra, elegit amb el suport del chavisme president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, va reconèixer que encara no compta amb la llista ni amb el registre de quins diputats van votar per ell i li van permetre arribar al càrrec en una polèmica sessió.