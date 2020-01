L'Iran clama venjança contra els EUA durant el funeral pel general assassinat

Entre plors i gestos de dolor i ràbia, centenars de milers d'iranians van abarrotar els carrers del centre de Teheran per clamar venjança contra els Estats Units per l'assassinat del poderós comandant Qasem Soleimaní, elevat a màrtir a l'Iran. Homes i dones, des de nens petits a gent gran, la majoria vestits de negre o amb colors foscos, van plorar i van cridar «mort als Estats Units, mort a Israel, mort a Al Saud (dinastia d'Aràbia Saudita)» mentre caminaven per l'avinguda Enghelab. Els assistents van portar cartells amb la fotografia del comandant de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària amb lemes com «dura venjança» o «el general dels cors», així com banderes iranianes i iraquianes.

Per part seva, el president nord-americà, Donald Trump, va advertir a Twitter que si l'Iran ataca algun ciutadà o objectiu nord-americà, els Estats Units respondran «ràpidament i contundent», fins i tot, va avisar, «potser que de manera desproporcionada». A més, va avisar el Congrés nord-americà que el seu missatge a la xarxa social ha de servir com a «notificació» dels suposats atacs en relació amb l'advertència que ha llançat a l'Iran.

Paral·lelament, els demòcrates de la Cambra Baixa dels Estats Units van anunciar que votaran per «limitar les accions militars» de Trump davant de l'escalada de tensió al Pròxim Orient. La presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, va remarcar la seva «preocupació pel fet que l'Administració decidís l'atac a Soleimani sense consultar al Congrés».

En un altre ordre de coses, el preu del barril de petroli Brent va superar els 70 dòlars per l'escalada de les tensions al Pròxim Orient després de l'assassinat del comandant iranià, mentre que totes les borses europees van obrir amb importants pèrdues, tot i que l'Ibex va aconseguir contenir els números vermells el tancament de la sessió fins a acabar la jornada amb una caiguda de -0,47%, conservant la cota dels 9.600 punts.