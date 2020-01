En directe · El Congrés investeix Pedro Sánchez president del govern espanyol

14.28 h

El Congrés investeix Pedro Sánchez president del govern espanyol i dona llum verda al govern de coalició

13.59 h

13.56 h

Lastra retreu a la dreta les "campanyes de persecució i matonisme" contra diputats per tombar la investidura

13.54 h

La CUP veu "imprescindible" articular "una aliança antifeixista a institucions i carrers"

13.50 h

Bildu, a l'Estat: "Els nostres somnis no caben en les vostres lleis, no ens hem equivocat mai d'adversaris ni trinxeres"

13.36 h

Arrimadas insisteix a demanar als diputats socialistes que se saltin la disciplina de vot per tombar la investidura

13.32 h

ERC defensa l'abstenció a Sánchez per "donar una oportunitat al diàleg" i exigeix la llibertat immediata de Junqueras

13.16 h

El diputat de Terol Existeix manté el seu suport a Sánchez malgrat les pressions per "responsabilitat institucional"

13.12 h

Oramas demana "disculpes" al seu partit però manté el seu 'no' a Sánchez tot i les ordres de Coalició Canària

13.03 h

Borràs, a l'Estat: "Rectifiquin perquè són vostès els qui circulen en sentit contrari a la ruta del dret"

13.03 h

Iglesias emplaça Sánchez a tenir la "major fermesa democràtica" i el "millor to" davant els "intolerants provocadors"

13.00 h

Abascal creu que "el rebel Torra" no ha estat "destituït ni detingut" perquè Sánchez "necessita el permís dels colpistes"

12.45 h

Casado s'erigeix com a defensor de la Constitució i la "unitat nacional" i acusa Sánchez de ser un "ultra"

12.30 h

Sánchez recorda que "o coalició progressista o més bloqueig"

12.13 h

Colau veu l'indult com la manera ''més ràpida i efectiva'' per desjudicialitzar la política

12.00 h

11.35 h

Iceta veu "inacceptable" que hi hagi pressions a diputats socialistes per tombar la investidura de Sánchez

11.25 h

Álvarez de Toledo assegura que l'oposició "és molt més Estat" que el futur govern espanyol

10.39 h

Rufián, sobre la investidura: "Independentment de fílies i fòbies t'ha de sonar bé que tanta gent diferent es posi d'acord"

10.32 h

El PSOE anirà als tribunals per les "amenaces i coaccions" a diputats per intentar tombar la investidura de Sánchez

10.23 h

Borràs creu que el "gran pacte" entre ERC i PSOE és una "taula despullada de bones intencions"

09.29 h

Pujol diu que la proposta d'Iñarritu per evitar un 'tamayazo' i investir Sánchez està "ben trobada"

El candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha estat investit president del govern espanyol aquest dimarts en segona votació de la investidura amb dos vots de marge i amb l'abstenció d'ERC i EH Bildu. Els 167 vots afirmatius que li atorguen els acords assolits han estat suficients aquest cop per revalidar la presidència de l'executiu espanyol i donen llum verda al govern de coalició amb Unides Podem. Finalment, tot i les pressions rebudes, cap diputat socialista ha trencat la disciplina de vot i els 120 electes del PSOE han votat 'sí'. Podem (35), el PNB (6), Terol Existeix (1), Nova Canàries (1), Més País (2), Compromís (1) i BNG (1) també han votat a favor de Sánchez. ERC (13) i EH Bildu (5) s'han abstingut mentre que PP (89), Vox (52), Cs (10), Navarra Suma (2), PRC (1), JxCat (8), la CUP (2) i CC (1) han optat pel 'no'.Comença la votació a la investidura de Pedro Sánchez.La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha acusat la dreta d'haver fet "campanyes de persecució i matonisme" contra els diputats que havien anunciat el 'sí' a la investidura i ha afirmat que és una pràctica que no s'havia vist "en 40 anys de democràcia". Segons Lastra, la dreta no compleix amb els principis democràtics perquè "no accepta el resultat de les eleccions" i intenta "tot per impedir que la majoria que té dret a formar govern" ho aconsegueixi. Al debat d'investidura d'aquest dimarts, la portaveu socialista ha reivindicat que hi ha "167 valents", diputats "honestos", que tot i les pressions votaran 'sí' a Pedro Sánchez. Lastra els ha agraït que donin suport al candidat del PSOE i ha avisat que les "pràctiques d'extremisme" de la dreta "són el pitjor càncer per a la democràcia".La CUP ha assegurat que és "imprescindible" articular "una aliança antifeixista a les institucions i als carrers" davant "l'agressivitat de la dreta i la ultra-ultradreta" que creuen que s'ha demostrat als debats de la investidura de Pedro Sánchez. La diputada Mireia Vehí ha recordat que compartiran el sentit de vot negatiu precisament amb aquestes formacions, però ha remarcat que és per raons "diametralment oposades": "Tenen un problema amb la democràcia, insulten i utilitzen les víctimes de forma partidista i es refugien en tribunals, no suporten la pluralitat, la intel·ligència ni la dissidència", ha sentenciat Vehí.El diputat d'EH Bildu Oskar Matute s'ha dirigit a l'Estat des del faristol del Congrés, durant la segona sessió d'investidura, aquest dimarts al migdia. "Els nostres somnis no caben en les vostres lleis. Mai no ens hem equivocat d'adversaris ni de trinxeres". Matute ha demanat "unitat" a tots els pobles de l'Estat per "plantar cara a les elits" des de la classe obrera. El dirigent abertzale també ha interpel·lat els "hooligans ultres": "Estem aquí per demostrar-los que ni ens vau vèncer ni ens vau domesticar". Els membres del grup parlamentari de Vox han abandonat l'hemicicle durant la intervenció de Matute, que ha demanat "veritat, justícia i reparació" per a "totes les víctimes", siguin d'ETA, dels GAL o de la policia paramilitar espanyola.La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha insistit a demanar als diputats socialistes que se saltin la disciplina de vot per tombar la investidura de Pedro Sánchez. "Saltin-se-la per garantir la convivència", ha reclamat Arrimadas, que s'ha preguntat si a la bancada socialista no hi ha cap "vot valent" i algun diputat del PSOE "que s'atreveixi a dir ara el que deien durant la campanya electoral". La portaveu de la formació liberal ha acusat Sánchez al debat d'investidura d'aquest dimarts de preferir "fer la pilota a ERC" que entendre's amb "constitucionalistes" i ha tornat a defensar que hi havia una majoria "alternativa" per evitar els pactes amb Unides Podem i ERC. "Es queda impassible quan ERC insulta els jutges o al Rei", ha criticat Arrimadas.La diputada al Congrés d'ERC Montse Bassa ha explicat aquest dimarts que la formació s'abstindrà a la segona volta de la investidura de Pedro Sánchez per donar una "oportunitat al diàleg" i ha exigit la llibertat immediata del president d'ERC, Oriol Junqueras i la nul·litat de la sentència de l'1-O. La germana de l'exconsellera Dolors Bassa empresonada per l'1-O ha titllat el PSOE de "botxí" i que ha estat "còmplice" de la "violència policial" de l1'-O. La diputada republicana ha dit que per ella, personalment, no l'importa un "rave" la governabilitat d'Espanya però que creuen en el diàleg. La intervenció de Bassa ha rebut crits de la bancada de PP, Vox i Cs. En concret se l'ha titllat de "colpista" i s'han fet consignes a favor dels cossos policials.El diputat de Terol Existeix, Tomás Guitarte, ha assegurat aquest dimarts al Congrés que mantindrà el seu "sí" a la investidura de Pedro Sánchez malgrat les pressions que ha rebut en forma de pintades a Terol i mitjançant els 8.800 correus electrònics. Ha recordat que durant la campanya electoral es va comprometre a donar suport al candidat que obtingués més suports, i això és el que farà per "responsabilitat institucional", per desbloquejar el govern i perquè aquest govern "adopti mesures ja" per trobar "solucions per la província de Terol i per a l'Espanya buidada". "És hora que l'Estat es prengui seriosament aquest problema", ha dit, i "aquest suport que donarem anirà seguit d'una exigència perquè es compleixi l'acord signat".La diputada de Coalició Canària al Congrés, Ana Oramas, ha aprofitat la seva intervenció en la tercera jornada del debat d'investidura per "demanar disculpes" al seu partit en saltar-se la disciplina de vot i canviar l'abstenció que la formació havia decidit pel vot en contra, que ella manté amb totes les conseqüències. "He estat 25 anys militant al meu partit i hauria d'haver trobat la manera i fer-ho als òrgans del partit i no com ho vaig fer. Demano disculpes i també als meus companys perquè han estat objecte d'atacs", ha dit. I és que el canvi de postura d'Oramas en contra del criteri del seu partit li ha costat els elogis de PP i Cs però també les crítiques dels seus i dels favorables a la investidura de Pedro Sánchez. "Els que avui em deien valenta, fa una setmana em deien venuda i corrupta. Ni sóc una fatxa ni el PSOE està amb els terroristes. No podem contribuir a això. Dignitat. Estem aquí perquè ens van escollir. No contribuïm que els radicals ens diguin que som Déu quan diem el que els agrada i que som el dimoni quan no els agrada", ha conclòs per a criticar l'ambient viscut en els darrers dies."Rectifiquin, perquè són vostès els qui circulen en sentit contrari a la ruta del dret". Amb aquestes paraules s'ha dirigit la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, a l'Estat durant la seva intervenció a la segona sessió d'investidura a la cambra baixa espanyola, aquest dimarts al migdia. L'exconsellera ha afegit que el "destí" inclourà la nul·litat del judici i la sentència de l'1-O perquè s'han construït "des de la vulneració de drets fonamentals". En baixar del faristol, Borràs ha entregat al candidat del PSOE a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, la resolució de l'Eurocambra on reconeix Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats de ple dret des del 2 de juliol.El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha emplaçat aquest dimarts el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, a tenir la "major fermesa democràtica" i el "millor to" davant els "intolerants provocadors" que volen portar Espanya al passat, en referència a la dreta i l'extrema dreta. Durant el debat d'investidura, Iglesias ha recordat que aquestes formacions els atacaran no pel que fan sinó pel que representen. El dirigent ha carregat contra l'extrema dreta i la dreta i els ha dit que són el major perill contra la monarquia espanyola i els ha demanat que evitin que la Casa Reial s'identifiqui amb ells. També els ha dit que no parlin en nom de les víctimes del terrorisme i que no aprofitin el dolor "en el seu benefici".El líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, a qui s'ha referit com a "delinqüent condemnat" i "rebel Torra", encara no ha estat "destituït ni detingut" perquè el candidat socialista, Pedro Sánchez, "mira a una altra banda perquè necessita el permís dels colpistes" a la investidura. A més, Abascal ha lamentat que Bèlgica hagi retirat les euroordres contra els independentistes i el Parlament europeu els hagi "tornat a humiliar". "Veiem el matrimoni de la mentida i la traïció parir i engendrar el govern de Sánchez", ha manifestat durant la seva intervenció al debat al Congrés dels Diputats. Al seu discurs, Abascal ha retret al PSOE que "no els importa Espanya" sinó que "només els importa el nou règim i el poder socialista".El president del PP i líder de l'oposició, Pablo Casado, ha acusat el candidat socialista, Pedro Sánchez, de ser un "ultra" pels seus pactes amb Podem i ERC i, per contra, s'ha erigit com a defensor de la Constitució, del Rei i de la "unitat nacional". "No hi ha més excepció a la democràcia que la que representen els seus socis ultres", ha dit Casado aquest dimarts al debat d'investidura. El líder dels populars ha dit que els pactes del PSOE que s'han vist a l'hemicicle aquests dies fan "por" i ha criticat que "posi Espanya en mans" de "terroristes i colpistes", en referència a EH Bildu i ERC. "Vostè va de moderat però la seva única pàtria és vostè", ha dit Casado, que ha avisat que el govern de coalició serà "el més radical de la història".L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, és partidària d'indultar els presos independentistes com la manera més ''ràpida i efectiva'' de poder desjudicialitzar la política. En una entrevista a Rac1, Colau s'ha mostrat a favor d'aquesta mesura perquè considera que la interlocució política no es pot fer ''des de la presó''. Tot i que entendre que alguns líders independentistes no la demanin ''proactivament'' veu l'indult com una de les vies ''més factibles'' i ''en mans del govern'' perquè els qui estan a la presó ''i no haurien de ser'hi'', surtin tan aviat com sigui possible. Per Colau, més enllà de ''maximalismes'' cal buscar la forma ''més realista, pragmàtica, efectiva i ràpida'' per acabar amb aquesta situació.Comença la segona votació del debat d'investidura de Pedro Sánchez.El líder del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que és "inacceptable" que s'estigui pressionant diputats socialistes per intentar tombar la investidura de Pedro Sánchez. En declaracions al Congrés aquest dimarts, Iceta ha dit que els "excessos d'aquests dies" són "del tot indecents" i ha explicat que, per això, ha volgut començar la jornada visitant el monument als advocats laboralistes d'Atocha, que van ser assassinats l'any 1977 per un grup d'ultradretans. El PSOE ja ha anunciat accions legals per les "amenaces" que han rebut diputats per intentar que trenqui la disciplina de vot del partit.La portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, ha assegurat que, "en aquest moment processal, és molt més Estat l'oposició que el govern" espanyol. "Estarem a l'altura d'aquest importantíssim paper", ha afirmat aquest dimarts en declaracions als mitjans. En una entrevista a Cadena Cope, la portaveu dels populars ha mantingut que s'està "forjant un govern contra l'Estat" i ha assegurat que en lloc d'una coalició progressista, es tracta d'una "coalició ultra", en referència implícita a l'acord entre PSOE i Unidas Podemos. "Estan intentant inventar una amenaça franquista quotidiana per intentar justificar els pactes amb els vertaders feixistes i colpistes, que són els seus aliats polítics", ha afegit.El líder d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha valorat positivament la investidura de Pedro Sánchez i la posterior formació de govern, que previsiblement tindrà llum verda aquest dimarts, i ha assegurat que "ha d'agradar". "Independentment de la bandera, de les fílies i fòbies, t'ha de sonar bé que gent tan diferent es posi d'acord", ha considerat. En una entrevista a 'Los Desayunos de TVE', Rufián ha valorat el reconeixement del Parlament europeu a Oriol Junqueras com a eurodiputat i ha avisat que el seu empresonament "cada dia s'assembla més a un segrest". "Serà molt difícil d'explicar això en un futur", ha dit el líder d'ERC, que ha titllat de "barbaritat jurídica" l'actitud de l'Estat.El PSOE anirà als tribunals per les "amenaces i coaccions" que han rebut diputats socialistes per intentar tombar la investidura de Pedro Sánchez. Ho ha anunciat la portaveu dels socialistes al Congrés, Adriana Lastra, a través de Twitter. "Acudirem als tribunals a defensar la democràcia", ha piulat, per fer front a les "amenaces i coaccions, difamacions i calumnies". "Avui votarem amb molt orgull el govern progressista", ha assegurat. La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha denunciat que han estat "assenyalats amb nom i cognom" i ha mostrat "inquietud" pel "comportament de l'oposició". En una entrevista a RNE aquest dimarts al matí, Calvo ha explicat que han rebut "amenaces clares" i diu que "algunes acabaran a la justícia".La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha opinat que el "gran pacte" entre ERC i PSOE és realment una "taula despullada de bones intencions". En declaracions a SER Catalunya aquest dimarts al matí, l'exconsellera ha afegit que JxCat ha estat "respectuosa" amb els republicans durant les negociacions amb els socialistes, però ha criticat l'acord i ha afegit que "els Reis [Mags] ja van passar ahir". Borràs també ha preguntat a ERC com exigiran la mesa de diàleg bilateral al PSOE un cop ja s'hagi investit el seu candidat, Pedro Sánchez.El portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha dit que la proposta del diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu per evitar un 'tamayazo' i investir el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, està "ben trobada". En declaracions a Ràdio 4 aquest dimarts al matí, Pujol ha defensat el pla "anti transfuguisme" que va posar damunt la taula el diputat basc, davant un eventual "sabotatge de les dretes" a la investidura del líder socialista. Això sí, sense concretar si JxCat hauria de canviar el seu 'no'. Pujol creu que Sánchez ha de poder ser president del govern espanyol si rep prou suports, durant la votació d'aquest dimarts al migdia, on el cap de files del PSOE serà president si rep més vots a favor que en contra.