Sánchez vol que els ministres no siguin diputats per no perdre votacions al Congrés

La primera votació per a la investidura de Pedro Sánchez, el resultat negatiu per als interessos del líder socialista de la qual es coneixia per avançat, va deixar, no obstant això, una cosa molt clara al PSOE, el seu avantatge aquesta legislatura en les votacions serà sempre molt ajustat, fet pel qual ha decidit adoptar mesures. Així, fonts de la direcció del partit donen pràcticament per segur que els ministres socialistes del Govern de coalició hauran de renunciar a l'acta de diputat. Pedro Sánchez ja estava decidit, des de les eleccions generals d'abril, a repetir la fórmula que va aplicar després de la moció de censura, amb un gabinet alliberat del dia a dia parlamentari, però tot sembla indicar que Unides Podem no contempla aquesta mesura.

El resultat de la primera votació de la investidura va constatar ahir l'estret marge de què disposarà el proper Executiu al Parlament. Encara que estava perduda per endavant (en ser la primera requeria majoria absoluta), els 166 vots a favor i 165 en contra van reforçar els arguments dels qui defensen a Ferraz i La Moncloa que s'apliquin mesures dràstiques per potenciar l'èxit de les seves iniciatives legislatives. La mesura més contundent seria que els que portin una cartera deixin l'escó.

Les dues primeres jornades de la investidura van deixar dos exemples que han inquietat molt els socialistes. El portaveu de Més País, Íñigo Errejón, no va assistir dissabte a la jornada inicial al·legant angines. L'ex-número dos de Podem no va faltar a la primera votació, però Aina Vidal, diputada d'En Comú Podem, s'hi va absentar per malaltia, sense poder complir els tràmits per al vot telemàtic. La seva presència en la votació decisiva d'avui, que es resoldrà per majoria simple -la previsió és que surti endavant amb 167 vots favorables, només dos d'avantatge-, es dona per segura.



Vidal explica per què no va votar

Vidal va explicar a les xarxes socials que no va acudir a la votació perquè pateix càncer. «Avui no he anat a votar al Congrés, i trigaré una temporada a tornar-hi», va explicar en un comunicat. «Tinc càncer. Un de rar, estès i agressiu», va detallar, i va afegir que «el 7 no fallaré. Per res del món em perdria una investidura que serà molt més que una votació».

Una mostra del temor que s'ha apoderat del PSOE és el control sobre els seus 120 diputats. «Tenint en compte les dificultats del trànsit madrileny en un dia laborable, cal que tots i totes passem a Madrid la nit del dia 6 al 7», va ser el missatge al xat del grup parlamentari. També hi va haver trucades a diputats de Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Galícia, Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana per comprovar que tenien hotel per a la nit d'ahir.



Les queixes de Terol Existeix

Per part seva, Terol Existeix va condemnar «les pressions antidemocràtiques» al seu diputat al Congrés, Tomás Guitarte, i va exigir «respecte davant l'assetjament a les xarxes socials» i davant les pintades en contra aparegudes a la seva localitat, Cutanda.

D'altra banda, ERC va desmentir una informació divulgada durant la jornada que establia que els republicans havien pactat amb el PSOE que votarien «sí» a la investidura de Sánchez en cas que hi hagués un intent de «tamayazo», és a dir, que algun dels diputats que ha de permetre que Sánchez sigui president no acudís avui al Congrés.