Enric i Meghan deixen la família reial

Els ducs de Sussex, el príncep Enric d'Anglaterra i Meghan Markle, han anunciat aquest dimecres la seva retirada de la Casa Reial com a membres 'sènior' per donar a la família que han format l'"espai" necessari per als seus nous projectes, entre els quals han avançat la creació d'una entitat caritativa.

"Hem decidit apartar-nos de la Família Reial com a membres 'sènior' i treballar per ser financerament independents, mentre seguim donant suport plenament a la seva majestat la reina", han anunciat en un comunicat difós per les seves xarxes socials.

La parella ha explicat que es tracta d'una "transició" per forjar-se un "nou paper" a la monarquia britànica, una decisió que asseguren que han pres "després de molts mesos de reflexió i de discussions internes".

Entre els canvis previstos, han avançat que a partir d'ara repartiran el seu temps entre Regne Unit i Amèrica del Nord, si bé han recalcat que seguiran honorant les seves obligacions amb la Reina, la Commonwealth i els seus patronatges.

"Aquest equilibri geogràfic ens permetrà criar al nostre fill amb una apreciació de la tradició real en la qual va néixer, mentre proporcionem a la nostra família l'espai per centrar-nos en el pròxim capítol, que inclourà el llançament d'una nova entitat caritativa", han indicat.

Els ducs de Sussex han assegurat que seguiran informant sobre "aquest emocionant nou pas en el moment oportú" mentre segueixen col·laborant amb Isabel II, el príncep de Gal·les i els ducs de Cambridge. "Fins llavors, si us plau, acceptar el nostre profund agraïment pel vostre continu suport", s'han acomiadat.