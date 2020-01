França i els EUA es donen 15 dies per buscar un acord sobre la «taxa Google»

França i els Estats Units tornaran a parlar d'aquí a 15 dies per intentar trobar un compromís sobre la fiscalitat dels gegants digitals que permeti rebaixar les tensions entre els dos països, després que Washington amenacés d'imposar aranzels addicionals del 100% als productes francesos, segons va explicar el ministre gal d'Economia i Finances, Bruno Le Maire.

«Ens hem donat exactament 15 dies, fins a la nostra propera entrevista», va assenyalar el ministre francès, que espera reunir-se en els marges del proper Fòrum Econòmic Mundial, que se celebrarà a la localitat suïssa de Davos entre els dies 21 i 24 de gener, amb el seu homòleg nord-americà, el secretari d'el Tresor dels EUA, Steven Mnuchin.

«Hem acordat esforçar-nos més en els pròxims dies per intentar trobar un compromís sobre els impostos digitals en el marc de l'OCDE», va explicar el ministre francès, que va defensar que la taxa fixada per França per gravar les activitats al país de grans corporacions digitals «no és discriminatòria», fet pel qual va considerarque les sancions nord-americanes plantejades «són hostils, inapropiades i il·legítimes».

En aquest sentit, el ministre francès va advertir que, en el cas que els EUA complissin les seves amenaces i imposesssin aquestes sancions, França portaria el cas davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC) amb el suport de Brussel·les. «Estaríem totalment preparats per reaccionar amb el suport de la Comissió Europea», va assenyalar.