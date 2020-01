Un Govern «il·legítim», «traïdor» i «ultra» que «no acabarà bé»

Al ritme que va, la dreta exhaurirà ben aviat els adjectius (pejoratius) per definir el govern de coalició del ja president Pedro Sánchez i del futur vicepresident d'Afers Socials, Pablo Iglesias. El líder de PP, Pablo Casado, n'aportava un de nou, ahir, en el debat previ a la segona votació de la investidura: és un govern «ultra», va dir, que «tothom sap que no acabarà bé», perquè l'«engany» que perpetra Sánchez als espanyols és «massiu». I com que a Vox, sempre més, Santiago Abascal, des de la tribuna d'oradors, amb posat de guerriller, titllava el nou executiu, que serà presentat la setmana que ve segons fonts del PSOE, de «traïdor» i d'«il·legítim», «engendrat i parit» des de la «mentida» i que compta amb «el beneplàcit» de la desintegrada banda terrorista ETA. Serà presidit per «comunistes amb vincles estrets amb dictadures i personatges narcoterroristes», prosseguia Abascal, i quedarà «agenollat» davant de diputats –els independentistes d'ERC i d'EH Bildu– que «no mereixien haver estat acreditats». Abascal va recórrer a unes paraules del president de la II República, Manuel Azaña (1880-1940), per argumentar que Espanya és a la cua de les prioritats del PSOE i d'Unides Podem: «Permeto, admeto que no us importi la República, però no que no us importi Espanya», va llegir Abascal d'Azaña per, a continuació, retreure als dos partits progressistes que «a vostès no els importa Espanya, els importa un nou règim i el poder socialista». Abascal, embalat, va tancar el discurs de reconfirmació del «no» com una casa de pagès a Sánchez amb «visques» Espanya i el Rei, que la quarantena de diputats del seu partit van repetir.



Les trinxeres d'Arrimadas

I el tercer en concòrdia, Cs, sosté que allò que pretén Sánchez és «cavar trinxeres» a partir d'un projecte polític «populista i nacionalista» i que això fa que hi hagi «molts espanyols molt preocupats» per les cessions que es puguin fer, sobretot, als independentistes catalans. A criteri de la líder de Cs, comencen quatre anys en què l'estabilitat política brillarà per absència.