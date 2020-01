Pressupostos en tres mesos i taula de negociació sobre Catalunya en 15 dies

Convocar la taula de governs entre Estat i Generalitat per abordar el conflicte català, elevar el salari mínim i actualitzar les pensions són alguns dels primers reptes del Govern espanyol de coalició, a més de la pujada del sou dels funcionaris. El nou executiu s'ha posat de termini tres mesos per aprovar els pressupostos generals de l'Estat, però el primer Consell de Ministres haurà de donar compte de diverses iniciatives econòmiques que van quedar congelades a finals de desembre a l'espera que es conformés el nou Govern. Pel que fa a Catalunya, el president del Govern, Pedro Sánchez, es va comprometre que en un termini màxim de quinze dies després de la formació del nou executiu es crearia la promesa taula de governs per debatre la situació a Catalunya, tal com figura en el pacte PSOE-ERC.