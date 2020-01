Quatre morts i catorze ferits en tres incendis a Huelva, Múrcia i Biscaia

Quatre persones van morir i catorze van resultar ferides en tres incendis d'habitatges que es van produir ahir a Huelva, Múrcia i Górliz (Biscaia). Així, una jove de 24 anys i un menor de 15 van perdre la vida en un incendi de considerables dimensions d'un habitatge a la barriada de la Hispanitat de Huelva, un foc que va obligar l'hospitalització d'onze ferits, entre ells un nadó de 16 dies en estat molt greu. Sis d'ells ja han estat donats d'alta, i segueixen en observació altres dos menors, de dos anys i nou mesos, sense que el seu estat sigui greu, així com una dona de 19 anys i un home de 26.

Paral·lelament, un home de 50 anys va morir en un altre incendi d'un habitatge a Górliz en què dos policies locals van patir problemes respiratoris per inhalació de fum. Finalment, hi va haver un tercer incendi amb víctimes mortals: a Archena (Múrcia), on un home de 30 anys va perdre la vida de matinada com a conseqüència d'un foc que es va originar al seu habitatge. La seva parella va resultar ferida molt greu i es troba ingressada a la unitat de cremats de l'hospital Virgen de la Arrixaca.