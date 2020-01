Sánchez, investit en el Congrés més dividit

Pedro Sánchez ja ha estat investit president del Govern. Al final, ni el possible tamayazo es va materialitzar ni les pressions sobre diputats com el de Teruel Existe, Tomás Guitarte, van fer efecte, de manera que el líder del PSOE va aconseguir els 167 vots necessaris per aconseguir la investidura més ajustada de la democràcia, per només dos vots de marge. Tot va anar com estava previst i Sánchez va rebre els vots a favor del PSOE (120), Unides Podem (35), PNB (6), Més País-Compromís (3), Nueva Canarias (1), BNG (1) i Teruel Existe (1). Aquests suports, sumats a les abstencions d'ERC (13) i Bildu (5), van permetre que la investidura tirés endavant malgrat els 165 vots contraris del PP (88), Vox (52), Ciutadans (10), Junts per Catalunya (8), CUP (2), UPN (2), CC (1), Foro Asturias (1) i PRC (1).

Tot i això, el nou govern de PSOE i Unides Podem no ho tindrà gens fàcil: l'agror i la tensió que es van tornar a viure en la sessió d'investidura d'ahir mostra que la fractura entre dretes i esquerres a l'hemicicle està més patent que mai, sobretot després que tant diputats del PSOE com el representant de Teruel Existe denunciessin haver rebut insults i amenaces per evitar que votessin a favor de Sánchez. A més, el nou president també va rebre per part d'ERC, que va oferir un discurs dur per boca de la diputada gironina Montse Bassa, que va acusar Sánchez de ser «còmplice» i «botxí» de la «repressió de l'Estat» a Catalunya i va advertir: «M'importa un rave la governabilitat d'Espanya». Només va haver-hi un moment en què els partits van aparcar les seves diferències: quan Pablo Iglesias va agrair la presència de la diputada Aina Vidal, malalta de càncer, i bona part dels presents de l'hemicicle la van aplaudir.



«Campanyes de matonisme»

Les pressions de la dreta perquè alguns diputats deixessin de votar Sánchez es van mantenir fins a l'últim moment. Un dels que més en va rebre va ser Guitarte (Teruel Existe), que fins i tot va interposar denúncia davant la Guàrdia Civil i el Ministeri d'Interior va optar per posar-li mesures de protecció per «garantir la seva seguretat».

Per això, durant la seva intervenció, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, va denunciar les «campanyes de matonisme que no s'havien vist a Espanya fa 40 anys», i va defensar la «valentia» dels 167 diputats que van votar «sí» a Sánchez. També el mateix líder del PSOE va denunciar el «clima tòxic» de la investidura i va emplaçar als partits de la dreta a «acceptar el resultat de les urnes», tot recordant que la seva elecció permetrà la formació de govern després d'un any i mig d'executiu en funcions. Sánchez va respondre als crits que li van arribar des dels escons de PP, Cs i Vox recordant-los que «el Congrés dels Diputats, com la Constitució i Espanya, no és seu». «Tinguin una mica de nivell democràtic, respectin l'orador en l'ús de la paraula, que aquesta cambra no és seva», va demanar.

Qui sí que es va refermar en el seu canvi d'opinió va ser la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que, desobeint les directrius del seu partit -que volia una abstenció-, va mantenir el seu vot en contra de Sánchez, fet que li podria suposar l'expulsió de la formació. Oramas va utilitzar la seva intervenció per fer una crida a la «tolerància» i per exigir «respecte» a tots els diputats, tot considerant que no se'ls pot qualificar de «traïdors» ni «trànsfugues», ja que cadascú vota amb la seva consciència. «Els que avui em diuen que soc una valenta fa una setmana m'estaven dient de tot», va dir, en referència als qui, com la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, l'havien posat com a «exemple» a seguir per frustar la investidura socialista. «Ni soc una fatxa ni la gent del PSOE i els que els voten estan amb els terroristes», va concloure.



Nous atacs de la dreta

El discurs dels tres partits de dreta, tanmateix, sí que va anar en aquest sentit. El líder del PP, Pablo Casado, va acusar Sánchez d'haver enganyat «massivament» els espanyols amb el govern «ultra» que farà amb Unides Podem gràcies a les abstencions d'ERC i Bildu. En aquest sentit, va vaticinar que «tothom sap que no acabarà bé» i que la història «no absoldrà» el candidat del PSOE. «El que se sotmet a votació no és el que van escollir els espanyols a les urnes, sinó tot el contrari. Va mentir sabent que si deia la veritat perdria les eleccions», va recalcar Casado, tot afirmant que Sánchez s'ha convertit en el «cavall de Troia» que posarà dins del Govern d'Espanya «tots aquells que s'han conjurat per destruir-la».

Per la seva banda, el president de Vox, Santiago Abascal, va qualificar el nou govern d'«il·legítim», tot assegurant que és fruit de la «mentida i la traició» i que compta amb el «beneplàcit» d'ETA. En el seu discurs, Abascal va subratllar que l'executiu estarà «copresidit» per «comunistes amb estrets vincles amb dictadures i personatges narcoterroristes». Des del seu punt de vista, el Govern neix «agenollat» davant de diputats que «no mereixien haver estat acreditats». De fet, els diputats de Vox van sortir de l'hemicicle durant el discurs del diputat de Bildu Oskar Matute.

Mentrestant, la portaveu de Cs, Inés Arrimadas, va acusar Sánchez de voler «excavar trinxeres» i tenir un projecte «populista i nacionalista». Durant la seva intervenció, va dir que «hi ha molts espanyols molt preocupats» per l'executiu de PSOE i Unides Podem, sobretot per les polítiques econòmiques «populistes i comunistes» i per les possibles «cessions al nacionalisme». També es va mostrar preocupada pels «atacs a les institucions»: segons va dir, els socis de Sánchez critiquen el Rei, els jutges i els símbols nacionals perquè «saben que son garantia d'unió, llibertat, igualtat, solidaritat i convivència».

Rèpliques de PSOE i UP

Davant les crítiques, Lastra (PSOE) va atacar els partits de dreta per «definir-se com a constitucionalistes quan ni tan sols volen que una majoria formi govern ni accepten el resultat de les eleccions». Lastra va advertir a Casado que acabarà «desbordat» per Vox si es continua deixant arrossegar pels postulats de l'ultradreta, mentre que va instar Abascal a deixar de «manipular» les dades relacionades amb la raça dels condemnats per agressions sexuals.

Per la seva banda, Iglesias va convidar Sánchez a tenir la «major fermesa democràtica» i el «millor to» possible davant dels «intolerants provocadors» que «volen portar Espanya al passat». El dirigent, a qui van caure les llàgrimes d'emoció, va carregar contra l'extrema dreta i els va demanar que no parlin en nom de les víctimes del terrorisme i que no aprofitin el seu dolor «en el benefici propi».



Els arguments de CUP i JxCat

Mentrestant, Laura Borràs (JxCat), tot i votar en contra la investiura, va dir que si Sánchez passa «del diàleg als fets» i treballa per Catalunya «no només amb propostes cosmètiques», Junts hi serà. Tot i això, va dir que no se'n fia, perquè des del juny de 2017 «ha canviat el discurs sobre Catalunya mitja dotzena de vegades». Per la seva banda, Mireia Vehí (CUP), a banda de reclamar «amnistia i autodeterminació», va carregar contra «l'agressivitat de la dreta i la ultradreta», a qui va acusar de tenir un «problema amb la democràcia» i va apostar per una «aliança antifeixista a les institucions i al carrer».