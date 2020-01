Suport Flors i aplaudiments per a la diputada Aina Vidal

El grup parlamentari d'Unides Podem va dedicar, al final del debat d'investidura, un llarg aplaudiment a la diputada dels comuns Aina Vidal, que no va poder assistir a la primera votació per culpa del càncer rar i agressiu que li han diagnosticat –tal com ella mateixa va fer públic. Vidal va rebre aplaudiments en diversos moments i paraules d'afecte de diferents polítics que van pujar a la tribuna, començant pel secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que després li va entregar un ram de flors. En acabar la sessió, Pedro Sánchez també la va saludar.