EL col·lectiu Hogar Social irromp a la seu del PSOE a Madrid

Membres del col·lectiu Hogar Social han irromput aquest dijous a la seu del PSOE al carrer Ferraz per exigir ajudes socials per a nacionals espanyols, han informat a Europa Press fonts socialistes. En entrar de cop, han saltat els torns d'accés a la seu i s'han atrinxerat al hall d'entrada. Efectius de la Policia Municipal de Madrid, avisats pel partit, es disposaven a desallotjar a primera hora d'aquesta tarda, segons han precisat les mateixes fonts.



En el seu compte a Twitter, el PSOE ha compartit un vídeo sobre l'incident i ha avisat aquest tipus de col·lectius d'ultradreta que no aconseguiran acovardir els socialistes, que són i seguiran sent "el dic de contenció davant l'extrema dreta".





? Frente a la intolerancia, más fuerza y convicción de nuestros principios socialistas.



No nos vais a callar, no nos vais a amedrentar.



Solo una cosa: Somos y seguiremos siendo el dique de contención ante la extrema derecha. pic.twitter.com/PSY3qUB8Nc — PSOE (@PSOE) January 9, 2020

Els membres d'Hogar Social Madrid (HSM) han entrat a la seu del PSOE a Ferraz per fer una asseguda en protesta pel desallotjament dut a terme aquest matí de l'edifici que tenien ocupat al carrer Cristino Martos, en ple barri de Malasaña, des del novembre de 2018. L'edifici ocupat per aquest col·lectiu va ser, molt proper a la zona de la plaça d'Espanya. El seu portaveu va detallar llavors en un vídeo que van entrar a l'immoble en tractar-se d'una "seu emblemàtica" del sindicat.Fonts policials consultades per Europa Press han assenyalat quei no van tenir resistència, ja que al local, propietat de l'Estat, no hi vivia ningú i es trobava buit des de 2013. El 12 de setembre d'aquest any els membres d'Hogar Social també van ser desallotjats d'un edifici del carrer Príncipe de Vergara, on van romandre un mes.Sobre el desallotjament d'aquest dijous, la portaveu d'Hogar Social Madrid ha detallat a Europa Press quei ha criticat que "ara es queden al carrer" en plena "onada de fred" i "sense que ningú els vagi a atendre". A més, ha assegurat que "curiosament" el desallotjament d'aquest immoble, de titularitat estatal, es produeix després de "48 hores de la conformació del nou Govern" central de PSOE i Podem, de manera que "òbviament" s'aprecia una "intencionalitat política". Domínguez també ha explicat que els agents els han transmès que la intervenció es produeix en el marc d'un procediment obert per usurpació i que derivarà "en un judici".