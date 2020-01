Ghosn denuncia ser víctima d'un «complot» de Nissan i la Fiscalia del Japó

Després de passar de ser president de Nissan-Renault a ser un dels fugitius més famosos, Carlos Ghosn va aparèixer en públic a Beirut per primera vegada des que va fugir del Japó en una història de pel·lícula i va denunciar ser víctima d'un «complot» per part de Nissan i la Fiscalia japonesa. En una roda de premsa de més de dues hores en què Ghosn va respondre en quatre idiomes, l'empresari va afirmar que està «preparat per ser jutjat a qualsevol lloc» sempre que sigui un «judici just», però no al Japó, el sistema judicial del qual va criticar contínuament.

En el que va qualificar com un «complot», Ghosn va voler deixar clar que «figures d'alt nivell no estaven involucrades» en el seu arrest i va fer referència directa al primer ministre japonès, Shinzo Abe: «Personalment no crec que Abe hi estigués involucrat».

«No soc aquí per parlar» de la rocambolesca fugida, va apuntar Ghosn a l'inici de la compareixença, la primera que realitza des que va ser arrestat al novembre de 2018 al Japó, i va assegurar que «no he signat un acord amb Netflix» per relatar el cas.

En tot cas, sí que va exposar les raons per les quals va fugir: la possibilitat de quedar-se cinc anys més a la presó davant la perspectiva que no s'iniciés el judici i el fet de no poder veure la seva dona, Carole, present a la roda de premsa. Quan els seus advocats li van dir que no li asseguraven l'inici del segon judici, ell va pensar «moriré al Japó», i per això va decidir «sortir» del país, sense donar més detalls.



Sortida clandestina

Ghosn, de 65 anys, estava en llibertat sota fiança a Tòquio des del 25 d'abril a l'espera del judici per les irregularitats financeres de les quals se l'acusa. L'empresari va aparèixer el 31 de desembre a Beirut després de sortir clandestinament del Japó. El pròfug va volar aparentment des de la ciutat nipona d'Osaka a l'aeroport turc d'Atatürk i des d'allà al Líban.

«Era ostatge en un país al qual li he dedicat 17 anys. Li he dedicat la meva vida professional. He reviscut una empresa com ningú abans havia estat capaç» com a president de Nissan, va afirmar.

Ghosn està acusat al Japó d'ocultar presumptament a les autoritats remuneracions pactades amb Nissan i d'usar suposadament fons de la companyia per cobrir despeses personals i pèrdues financeres.

Va ser arrestat per primera vegada el 19 de novembre de 2018 i després de la segona detenció va quedar en llibertat sota fiança, amb les seves comunicacions i moviments restringits i la prohibició de sortir de país.

«El 19 de novembre de 2018 em sentia com si hagués mort. Com si estigués anestesiat. Quan vaig veure que havia sortit, vaig sentir com si hagués tornat a la vida», va afirmar en to més melós.

Un to que va canviar quan es va dedicar a projectar documents, que va indicar que aportarà posteriorment als mitjans de comunicació, mostrant la «legalitat» dels contractes realitzats a diferents països, unes proves que els seus advocats pensen que seran suficients per demostrar que és «innocent». «Després de la meva sortida, la capitalització de Nissan ha perdut més de 40 milions de dòlars diàriament, i la de Renault, més de 20 milions d'euros per dia», mentre que el 2017 l'aliança era «el primer grup automòbil mundial en creixement i rendibilitat», va afirmar.

L'empresari, que compta amb triple nacionalitat: libanesa, francesa i brasilera, va afirmar que «logísticament» va ser millor anar al Líban que als altres dos països i va dir que respondrà en un judici a qualsevol país en què existeixi un sistema judicial «just».



Avui haurà de declarar

L'expresident del consorci automobilístic va agrair a les autoritats libaneses «no haver perdut la fe» en ell i, de moment, el fiscal general libanès, Ghasan Oueidat, ha citat Ghosn per prendre-li avui declaració, després que les autoritats del país hagin rebut una circular vermella de la Interpol. «Els meus advocats em diuen que es pot lluitar contra la circular vermella i es podria eliminar» si es prova que és un «cas polític», va afirmar.