Moren 176 persones en un accident d'un avió ucraïnès al sud de Teheran

Un accident d'avió va causar la mort dels 176 passatgers i tripulants que viatjaven a bord de l'aparell de l'aerolínia ucraïnesa UIA que es va estavellar a sud de Teheran poc després d'enlairar-se amb destinació a Kíev. El Boeing 737, que va sortir de l'aeroport internacional Imam Jomeini, «va desaparèixer després de cinc minuts de vol de radar», va explicar l'Organització de l'Aviació Civil de l'Iran, que va afegir que en l'aparell hi viatjaven 167 passatgers i nou tripulants.

Des de l'Iran van explicar que el sinistre va ser provocat per problemes tècnics, encara que van matisar que cal esperar a la lectura de les caixes negres, mentre que el Govern de Kíev va mantenir cautela davant les causes i va demanar evitar especulacions. Les restes de les persones a bord van quedar disperses al costat de les restes de l'avió sobre un terreny esportiu al sud de Teheran, cap on es van desplaçar immediatament els equips de rescat.

Uns 300 efectius de la Mitja Lluna Roja van recollir entre les restes de l'aparell sabates, bosses i peluixos dels morts, al mateix temps que van empaquetar les restes dels cadàvers per enviar-los als forenses. El director de la Mitja Lluna Roja de la província de Teheran, Shahin Fathi, va explicar que «només hi havia uns pocs cadàvers mig intactes, la resta estaven completament destrossats».

Segons la llista publicada per l'Organització de l'Aviació Civil, en el vol viatjaven 147 iranians, 12 afganesos, quatre suecs, dos canadencs i onze ucraïnesos, inclosos els nou tripulants. Aquestes dades no coincideixen amb les anunciades pel ministre d'Exteriors ucraïnès, Vadim Pristaiko, que va publicar al seu Twitter que entre les víctimes de l'accident hi ha 82 iranians, 63 canadencs, onze ucraïnesos, 10 suecs, quatre afganesos, tres alemanys i tres britànics. Aquesta disparitat es deu probablement al fet que molts dels iranians tenien doble nacionalitat i viatjaven amb aquests passaports, però Teheran només els reconeix com a ciutadans de l'Iran.



Estudiants universitaris

En el vol estaven així mateix presents diversos iranians estudiants a universitats del Canadà i els EUA que es trobaven a l'Iran a causa de les vacances de l'any nou i tornaven a aquests països fent transbord a Kíev. Segons el cap de l'oficina de Relacions Públiques del Ministeri de Salut, Kianush Yahanpur, diversos estudiants, metges i dentistes iranians estaven a bord de l'avió, entre ells dos fills d'un alt càrrec d'aquest Ministeri. Unes hores després del sinistre, la Universitat de Tecnològica Sharif va penjar a la seva pàgina web un missatge de condol i els noms de tretze dels morts, que van estudiar en aquest centre.

L'aerolínia ucraïnesa UIA (Ukraine International Airlines) va explicar que l'avió accidentat va ser fabricat el 2016 i va ser rebut per l'aerolínia «directament de la planta constructora». L'última inspecció tècnica del Boeing 737 que feia el trajecte entre Teheran i Kíev va ser realitzada el 6 de gener, va assegurar la companyia.



La crisi de Boeing

El fabricant Boeing afronta una profunda crisi per dos sinistres del seu model estrella, el 737 MAX, que van causar l'any passat 346 morts i la producció del qual està congelada. UIA va anunciar que suspèn els vols a la capital iraniana per «un temps indefinit».

Malgrat que els fabricants dels avions han d'estar presents en la lectura de les caixes negres, i en aquest cas Boeing és nord-americana, el cap de l'Organització de l'Aviació Civil iraniana, Ali Abedzadeh, va dir que «no donarem la caixa negra al fabricant ni als nord-americans». «Encara no està clar a quin país serà enviada per a la seva relectura», va assenyalar Abedzadeh, que va afegir que la part ucraïnesa sí que pot participar en la investigació.