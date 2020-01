Torra, decidit a tenir un paper protagonista en la negociació amb el PSOE

Molt probablement mai com fins ara allò que passi a Madrid tindrà efecte tan directe sobre allò que passi a Catalunya. El pacte d'ERC amb el PSOE per facilitar la investidura de Pedro Sánchez ha tingut efectes en el Govern català, on la divisió, encara més real que evident, s'ha instal·lat per quedar-s'hi. Quan hi haurà eleccions autonòmiques? La pregunta del milió només la pot respondre el president que, de moment i fins que el Tribunal Suprem no ratifiqui la inhabilatició dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i beneïda per la Junta Electoral Central, encara és Quim Torra. Amb els papers canviats –ERC personifica el seny i JxCat, l'hereva convergent, la rauxa– l'entesa agafada amb pinces entre republicans i socialistes amenaça de deixar fora del tauler polític el partit de Puigdemont i companyia, el gran objectiu final del partit que lidera Oriol Junqueras. Així les coses, ahir transcendia que els equips de La Moncloa i del Palau de la Generalitat han iniciat els primers contactes per començar a negociar la resolució del galimaties català de Govern a Govern. El diari El País avançava ahir que, avui, es pot produir una trucada telefònica del president Pedro Sánchez a Torra, que vol evitar que ERC capitalitzi la taula de negociació sobre Catalunya que els socialistes es van comprometre a activar abans de quinze dies després de la formació de l'Executiu, que en principi es presentarà la setmana que ve. Sánchez hauria donat el vistiplau al compliment d'aquest termini, de manera que la negociació més complexa que el nou govern de coalició espanyol té sobre la taula podria arrencar en el termini previst.



«Mé enllà del Govern»

«La voluntat del president [Torra] és que tots els actors de l'independentisme formin part d'aquest acord i que es fixin conjuntament les garanties que facin possible el diàleg», apuntava en aquest context la consellera portaveu del Govern català, Meritxell Budó. «La proposta anirà més enllà del Govern», precisava, i obria així la porta a sumar l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, els braços de la societat civil en el «procés», a la negociació.

Consumada la investidura del president espanyol, de les declaracions de Budó se n'extreu que Torra vol recuperar el protagonisme perdut. «Serà a partir de la primera reunió que tant Sánchez com Torra podran confrontar posicions sobre quan començar el diàleg», insistia la consellera.