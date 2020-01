La UE veu «impossible» un acord comercial amb Londres aquest any

La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, va advertir a Londres que és «impossible» aconseguir un acord comercial complet abans que acabi l'any, el termini establert per negociar la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea (UE). Von der Leyen va mantenir a la capital britànica la seva primera reunió cara a cara amb el cap de Govern del Regne Unit, Boris Johnson, en què tots dos van temptejar el terreny per a la negociació comercial que s'obrirà en les properes setmanes.

La legislació comunitària determina que el diàleg formal només pot començar un cop el Regne Unit hagi abandonat la Unió Europea (UE), cosa que es produirà el proper 31 de gener si, com s'espera, el Parlament britànic ratifica a temps l'acord de sortida.

Tant Johnson com Von der Leyen van aprofitar la visita de la política alemanya per posar sobre la taula les seves posicions d'inici en la negociació, que es preveu complexa i el resultat de la qual ha de quedar aprovat abans de desembre si no se sol·licita una extensió.

Atès que el primer ministre britànic insisteix que no té intenció de demanar aquesta pròrroga, Von der Leyen va destacar que en aquest cas s'han d'establir prioritats en la negociació: «És bàsicament impossible negociar-ho tot», va esgrimir.

Després de la reunió, un portaveu del primer ministre va assegurar que aquest havia deixat clar que el període de transició durant el qual el Regne Unit continuarà integrat en les estructures comunitàries conclourà al desembre d'aquest any i que no té intenció de demanar una extensió. Aquest termini marca el límit de temps per signar un nou tractat bilateral que eviti un escenari similar al d'un Brexit sense acord. El cap del Govern va traslladar així mateix a Von der Leyen que Londres vol negociar un tractat de lliure comerç i no un acord que deixi el Regne Unit alineat amb totes les normatives de la Unió Europea.