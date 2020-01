Detecten listèria en medallons de foie d'una empresa guipuscoana

La Direcció de Salut Pública i Addiccions del Departament de Salut ha estat informada per l'empresa guipuscoana Patés Zubía SL que en les anàlisis internes realitzades a diversos lots de medallons de foie ha detectat la presència de Listeria monocytogenes. Com a mesura preventiva, l'empresa, en col·laboració amb Salut Pública, ha avisat tots els clients per retirar de la venda tots els productes afectats. Els Serveis d'Epidemiologia no tenen constància de cap cas de listeriosi associat al consum d'aquests productes, malgrat que mantenen una vigilància específica davant de qualsevol sospita de cas.

En aquest sentit, va apuntar que s'estan realitzant les investigacions oportunes per identificar i resoldre l'origen d'aquesta contaminació microbiològica. Tot apunta que es tracta d'una «contaminació creuada puntual» que ha contaminat els medallons durant el procés productiu.

La listeriosi té un període d'incubació variable, de 3 a 70 dies, amb una mitjana de 21 dies. «Se sol manifestar com un quadre febril lleu, però en persones de risc com en dones embarassades o persones immunodeprimides pot ser greu», va recordar.

El Departament de Salut recomana a les persones que tinguin al seu domicili els esmentats productes que s'abstinguin de consumir-los, els tornin al punt de compra i, en cas de presentar simptomatologia després del consum d'aquests productes, acudeixin al metge.