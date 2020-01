El PSOE i Unides Podem neguen discrepàncies per les quatre vicepresidències

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, va negar que hi hagi «indignació» a Unides Podem arran de la creació de quatre vicepresidències del Govern. Ábalos va explicar que «no hi ha cap problema», encara que va admetre que ell personalment no ha estat involucrat «en cap d'aquestes qüestions». El ministre de Foment considera que les quatre vicepresidències no redueixen la presència d'Unides Podem perquè «les competències les tenen igual i no hi ha col·lisió de competències».

Pel que fa a les crítiques abocades sobre una despesa excessiva en augmentar el nombre de vicepresidències, el ministre va manifestar que es tracta només de «situar els reptes de país» al nou Govern. Preguntat per les crítiques a la que serà ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha estat qüestionada per formar part de l'executiu en què també hi haurà la seva parella, Pablo Iglesias, Ábalos es va limitar a declarar que «qui vol qüestionar, ho qüestiona tot».

Per part seva, Podem considera que el més important és que el Govern de coalició compleixi el programa acordat entre Unides Podem i el PSOE, independentment de l'estructura de l'executiu i les persones que ha triat Pedro Sánchez per integrar el Consell de Ministres.

El partit liderat per Iglesias no va voler opinar sobre les noves incorporacions al Govern, ni tampoc sobre l'organigrama dissenyat per Sánchez, que dilueix el pes que tindrà el partit a l'hora de gestionar les seves competències.



Revertir les retallades

No obstant això, la portaveu de Podem a la Comunitat de Madrid, Isabel Serra, va voler deixar clar que el més important és que es compleixi el programa que Sánchez i Iglesias van segellar per conformar el que serà el primer Govern de coalició des de la II República. «Ara, allò important per a nosaltres, el més important, és aquest acord programàtic que hem assolit amb el PSOE, aquestes polítiques que poden fer que revertim les retallades dels últims anys de les polítiques del PP», va destacar la diputada.