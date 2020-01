Austràlia encara pateix més de 140 incendis

Els incendis a Austràlia encara no es donen per extingits. Més de 140 focs continuen cremant a Nova Gal·les del Sud, encara que cap d'ells en el nivell d'emergència, mentre que a la regió de Victoria existeix un advertiment sobre un d'ells. Els bombers s'han enfrontat a vents forts i temperatures càlides que han revifat els incendis, encara que s'espera que les condicions climatològiques millorin al llarg del cap de setmana. Tres grans incendis es van fusionar a les fronteres dels estats veïns de Nova Gal·les del Sud i Victoria per formar un «megaincendi» que ha cremat t ja més de 600.000 hectàrees. En tots dos estats s'han succeït ràfegues de vent que han superat els 90 quilòmetres per hora, mentre que les temperatures han arribat als 44 graus en algunes àrees.