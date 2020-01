Iran admet que va abatre «per error» l'avió ucraïnès on van morir 176 persones

L'Iran va reconèixer ahir que l'avió ucraïnès que es va estavellar a Teheran dimecres i on van morir les 176 persones que hi viatjaven, va ser abatut «involuntàriament» per l'Exèrcit a causa d'un «error humà». Feia dos dies que negaven aquesta hipòtesi, que ja havia sigut plantejada per diversos països. Així ho va confirmar el president de l'Iran, Hassan Rouhani, que va explicar que «la investigació interna de les Forces Armades ha conclòs que, lamentablement, els míssils disparats a causa d'un error humà van causar l'horrible accident de l'avió ucraïnès que va matar 176 persones innocents».

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran va assumir en un comunicat televisat la responsabilitat d'haver abatut l'avió i van explicar que van confondre el Boeing 737 que acabava d'enlairar-se de l'aeroport de Teheran amb un míssil creuer.

El comandant de la Força Aeroespacial del cos, el general Amir Ali Hajizadeh, va explicar en una compareixença que abans d'obrir foc van intentar contactar amb l'aparell i, en no obtenir resposta d'aquest advertiment previ, van disparar. Segons l'explicació del general, un dels operadors de la defensa aèria iraniana havia rebut informació que s'havia llançat un míssil creuer contra l'Iran en els darrers minuts.

El president iranià va afirmar que el succés va tenir lloc «en una atmosfera d'intimidació dels Estats Units contra l'Iran i en defensa dels possibles atacs militars nord-americans». A més, Rouhani va assenyalar a través del seu compte de Twitter que les investigacions segueixen el seu curs per identificar i perseguir els qui van perpetuar aquesta «gran tragèdia i error inoblidable».

En aquest punt, va assegurar que l'Iran lamenta «profundament» aquests fets i va mostrar els «més sincers condols» amb les famílies afectades després del sinistre d'aquest avió.

Al principi, les autoritats de l'Iran van titllar de «rumors il·lògics» les informacions sobre la possibilitat que l'avió ucraïnès sinistrat fos abatut per míssils iranians.



Les reaccions

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, i el seu homòleg iranià van mantenir una conversa telefònica sobre els fets, però Zelenski considera insuficients les explicacions que ha donat fins ara el govern iranià i ha exigit a la república islàmica una disculpa oficial així com la seva cooperació per resoldre aquest incident.

Precisament, des de la UE s'espera que l'Iran «continuï cooperant» i emprengui una «investigació exhaustiva i transparent». Un equip d'especialistes francesos examinarà la caixa negra de l'avió mentre el president francès, Emmanuel Macron, visita la capital ucraïnesa, Kiev.

Des del Regne Unit, el primer ministre Boris Johnson qualifica de «primer pas important» la confessió iraniana sobre l'abatiment de l'avió» per poder avançar en la investigació.

Per la seva banda, Alemanya emplaça l'Iran a assumir més precaucions i la cancellera Angela Merkel defensa l'acord nuclear signat amb 2015 amb l'Iran malgrat la tensió amb els Estats Units.